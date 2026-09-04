قور نارىعىندا دوللار ءبىرشاما ءوستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,53 تەڭگەگە ءوسىپ، 456,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 455,86 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 454,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 526,00 تەڭگە، ساتۋ - 536,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,27 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,65 تەڭگە، ساتۋ - 72,60 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 456,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 458,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 529,18-533,89 تەڭگە، ال رۋبل 5,17-5,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,62 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 3-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە ءوسىپ، 455,86 تەڭگە بولدى.