KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قور نارىعىندا دوللار ءبىرشاما ءوستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,53 تەڭگەگە ءوسىپ، 456,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 455,86 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 454,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 526,00 تەڭگە، ساتۋ - 536,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,27 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,65 تەڭگە، ساتۋ - 72,60 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 456,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 458,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 529,18-533,89 تەڭگە، ال رۋبل 5,17-5,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,62 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 3-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە ءوسىپ، 455,86 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور