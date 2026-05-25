قور نارىعىندا دوللار باعامى نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,42 تەڭگەگە ءوسىپ، 472,48 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,80 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 543,97 تەڭگە، ساتۋ - 553,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,67 تەڭگە، ساتۋ - 73,00 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,42 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 547,60-552,23 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,22 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسىن ۇسىندىق.