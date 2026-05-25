    قور نارىعىندا دوللار باعامى نىعايدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,42 تەڭگەگە ءوسىپ، 472,48 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,80 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 467,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 543,97 تەڭگە، ساتۋ - 553,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,67 تەڭگە، ساتۋ - 73,00 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,42 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 547,60-552,23 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,22 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
