قور نارىعىندا دوللار باعامى نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگەگە ءوسىپ، 491,37 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,33 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 487,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,00 تەڭگە، ساتۋ - 574,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,98 تەڭگە، ساتۋ - 74,02 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 490,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,38 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 569,11-574,13 تەڭگە، ال رۋبل 6,50-6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,44 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,33 تەڭگە بولدى.