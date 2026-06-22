قور نارىعىندا دوللار باعامى ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,17 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,01 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 488,37 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,03 تەڭگە، ساتۋ - 566,03 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,24 تەڭگە، ساتۋ - 74,17 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 487,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,87 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 557,92-563,16 تەڭگە، ال رۋبل 6,34-6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر مۇناي نارىعىنا قالاي اسەر ەتكەنىن جازعانبىز.