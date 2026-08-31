قور نارىعىندا دوللار باعامى ءبىرشاما ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 462,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 464,77 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 459,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,00 تەڭگە، ساتۋ - 542,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,17 تەڭگە، ساتۋ - 5,37 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,46 تەڭگە، ساتۋ - 72,38 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 461,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,27 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 533,33-538,47 تەڭگە، ال رۋبل 5,16-5,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,1 تەڭگەگە ءوسىپ، 464,77 تەڭگە بولدى.