قور نارىعىندا دوللار باعامى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,82 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 486,47 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,55 تەڭگە، ساتۋ - 74,37 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 485,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,96-557,94 تەڭگە، ال رۋبل 5,96-6,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,11 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 486,47 تەڭگە بولدى.