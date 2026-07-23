قور نارىعىندا دوللار باعامى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 467,65 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,00 تەڭگە، ساتۋ - 540,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,00 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,83 تەڭگە، ساتۋ - 73,43 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 470,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 532,94 - 538,32 تەڭگە، ال رۋبل 5,62 - 5,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,14 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 22-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,65 تەڭگە بولدى.