قور نارىعىندا دوللار باعامى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 490,21 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 485,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,56 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,81 تەڭگە، ساتۋ - 73,91 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,23 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,52-569,65 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 9-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,12 تەڭگەگە ءوسىپ، 490,21 تەڭگە بولدى.