KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قور نارىعىندا دوللار باعامى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,24 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 488,59 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 490,21 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 485,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 492,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,56 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,81 تەڭگە، ساتۋ - 73,91 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 488,23 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 562,52-569,65 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 9-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,12 تەڭگەگە ءوسىپ، 490,21 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور