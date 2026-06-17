قور نارىعىندا دوللار باعامى 490 تەڭگەگە جاقىندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 489,39 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,17 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 486,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,06 تەڭگە، ساتۋ - 74,02 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,09 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 566,24-571,30 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 16-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,94 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,17 تەڭگە بولدى.