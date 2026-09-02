قوقىس جاشىگىنەن تابىلعان نارەستەنىڭ اناسى كىناسىن مويىندادى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا قوقىس جاشىگىنەن جاڭا تۋعان نارەستە تابىلعان وقيعاعا قاتىستى ايەل انىقتالىپ، پوليتسياعا جەتكىزىلدى. ول كىناسىن مويىندادى. بۇل تۋرالى جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جاڭا تۋعان نارەستە قورداي اۋدانىنداعى گۆارديا گارنيزونى اۋماعىنداعى قوقىس جاشىگىنەن تابىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ءسابي مەديتسينالىق مەكەمەدە. ونىڭ جاعدايى تۇراقتى، ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.
پوليتسيا جاڭا تۋعان نارەستەنى تاستاپ كەتۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
- سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ءتيىستى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى. ق ر قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس، وزگە اقپارات جاريالانبايدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىنداعى قوقىس جاشىگىنەن جاڭا تۋعان نارەستە تابىلعانى حابارلانعان بولاتىن.