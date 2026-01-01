قونىس اۋدارعاندارعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى 7 ميلليون تەڭگەگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ وڭىرلىك يپوتەكالاردىڭ باستاپقى جارنا سەرتيفيكاتى 2,5 ميلليون تەڭگەگە وسەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن 4 ميلليون 561 مىڭ تەڭگە بەرىلىپ كەلسە، 2026-جىلى 7 ميلليون 29 مىڭ تەڭگە شاماسىندا بولادى.
ەلىمىزدە قونىس اۋدارۋعا كەلىسكەن قازاقستان ازاماتتارىنا ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتى بەرىلەدى. اتالعان سەرتيفيكات ارقىلى قارجىلاي كومەك الىپ تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا بولادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا ىشكى كوشى-قوندى رەتتەۋگە ارنالعان يپوتەكالىق باعدارلاماعا وزگەرىس ەنگىزىلەتىنىن ءمالىم ەتتى.
- اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق موبيلدىك سەرتيفيكاتى (بۇدان ءارى – ە م س) نەمەسە وبلىستىق جانە اۋداندىق ماڭىزى بار قالالاردا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ كەزىندە يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا باستاپقى جارنا ەنگىزىلدى. بيىلعى تۇرعىن ءۇي نارىعىن تالداۋ ناتيجەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ونىڭ مولشەرى 1160 ا ە ك- تەن (1160×3 932=4 ميلليون 561 مىڭ تەڭگە - رەد.) 1625 ا ە ك- كە (1625×4 325=7 ميلليون 29 مىڭ تەڭگە - رەد.) دەيىن ۇلعايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل وزگەرىس 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا قانداستار مەن قونىس اۋدارۋشىلارعا ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىن جاقسارتۋعا جانە جاڭا وڭىرلەرگە بەيىمدەلۋىنە باعىتتالعان مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان.
قونىس اۋدارۋشىلار ءۇشىن كەلەسى قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان:
تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ، سالۋ نەمەسە يپوتەكالىق قارىزدى جابۋ ءۇشىن ءبىر رەتتىك اقشالاي كومەك؛
كوشىپ كەلۋ، تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى تولەۋ شىعىندارىن وتەۋ؛
جاڭا مەكەندە جۇمىسقا ورنالاسۋعا جانە كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋعا جاردەمدەسۋ؛
جۇمىس بەرۋشىنىڭ سۇرانىسى بولعان جاعدايدا كاسىبي وقىتۋ.
2026-جىلعا ارنالعان تولەمدەر كولەمى تومەندەگىدەي بولادى:
كوشىپ كەلۋ ءۇشىن - 70 ا ە ك (ءار وتباسى مۇشەسىنە 302750 تەڭگە)؛
تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر - 15-30 ا ە ك ارالىعىندا (اي سايىن 12 اي بويى، وتباسى قۇرامى مەن ورنالاسقان جەرىنە بايلانىستى)؛
ەكونوميكالىق موبيلدىك سەرتيفيكاتى - 2025-جىلى 1160 ا ە ك (4561120 تەڭگە) بولسا، 2026-جىلى 1625 ا ە ك (7 ميلليون 29 مىڭ تەڭگە) تولەنەدى، بۇل تۇرعىن ءۇيدىڭ قۇنىنىڭ 50 پايىزىن جابادى. قالعان سومانى قونىس اۋدارۋشى ءوزى تولەۋى قاجەت.
س ق و اكىمدىگىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە ناقتى جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىكتەرى بار. 2025-جىلدىڭ تامىز ايىنداعى جاعداي بويىنشا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى اۋداندارىندا 881 بوس جۇمىس ورنى اشىق ەكەنى حابارلاندى.