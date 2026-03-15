ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:12, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قونايەۆتا رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋ ءۇشىن ءىلبىس كەلدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىندا داۋىس بەرۋ بارىسىندا تۇرعىنداردىڭ نازارىن ەرەكشە قاتىسۋشى اۋداردى.

    Қонаевта референдумда дауыс беру үшін ілбіс келді
    Фото: Қонаев қаласы әкімдігі

    جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا № 949 سايلاۋ ۋچاسكەسىنە الماتى وبلىسىنىڭ سيمۆولى سانالاتىن قار بارىسىنىڭ كەيپىندەگى كوستيۋم كيگەن قالا تۇرعىنى كەلدى.

    «قار بارىسىنىڭ» كەلۋى ۋچاسكەدە بولعان ازاماتتاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن بىردەن تۋدىردى. داۋىس بەرۋشىلەر ەرەكشە قوناقتى جىلى قارسى الىپ، ونىمەن ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇسىپ، مۇنداي كرەاتيۆتى باستاما ۋچاسكەدەگى كوڭىل- كۇيدى كوتەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    Қонаевта референдумда дауыс беру үшін ілбіс келді
    Фото: Қонаев қаласы әкімдігі

    - ءىلبىس - ءبىزدىڭ وبلىستىڭ سيمۆولى. بۇگىن مەن ءوز ازاماتتىق بورىشىمدى ورىنداپ، ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا - جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ جونىندەگى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن ءوز ۋچاسكەمە كەلدىم، - دەدى قونايەۆ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، ءىلبىس كەيپىندە كەلگەن شىڭعىس مۇقاشيەۆ.

    Қонаевта референдумда дауыс беру үшін ілбіс келді
    Фото: Қонаев қаласы әкімдігі

    داۋىس بەرگەننەن كەيىن ءىلبىس باسقا دا داۋىس بەيۋشىلەرمەن اڭگىمەلەسىپ، ەستەلىك فوتوسۋرەتتەرگە ءتۇستى.

    Қонаевта референдумда дауыс беру үшін ілбіс келді
    Фото: Қонаев қаласы әкімдігі
