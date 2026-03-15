قونايەۆتا رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋ ءۇشىن ءىلبىس كەلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىندا داۋىس بەرۋ بارىسىندا تۇرعىنداردىڭ نازارىن ەرەكشە قاتىسۋشى اۋداردى.
جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا № 949 سايلاۋ ۋچاسكەسىنە الماتى وبلىسىنىڭ سيمۆولى سانالاتىن قار بارىسىنىڭ كەيپىندەگى كوستيۋم كيگەن قالا تۇرعىنى كەلدى.
«قار بارىسىنىڭ» كەلۋى ۋچاسكەدە بولعان ازاماتتاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن بىردەن تۋدىردى. داۋىس بەرۋشىلەر ەرەكشە قوناقتى جىلى قارسى الىپ، ونىمەن ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇسىپ، مۇنداي كرەاتيۆتى باستاما ۋچاسكەدەگى كوڭىل- كۇيدى كوتەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءىلبىس - ءبىزدىڭ وبلىستىڭ سيمۆولى. بۇگىن مەن ءوز ازاماتتىق بورىشىمدى ورىنداپ، ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا - جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ جونىندەگى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن ءوز ۋچاسكەمە كەلدىم، - دەدى قونايەۆ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، ءىلبىس كەيپىندە كەلگەن شىڭعىس مۇقاشيەۆ.
داۋىس بەرگەننەن كەيىن ءىلبىس باسقا دا داۋىس بەيۋشىلەرمەن اڭگىمەلەسىپ، ەستەلىك فوتوسۋرەتتەرگە ءتۇستى.