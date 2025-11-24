قوناقبايەۆ گولوۆكيندى الدا نە كۇتىپ تۇرعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - وليمپيادالىق بوكستىڭ بولاشاعى شەشىلەتىن كەزەڭدە World Boxing تىزگىنىن ۇستاعان گەننادي گولوۆكينگە بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلدى.
سەرىك قوناقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، AIBA- نىڭ حالىقارالىق ارەناداعى داعدارىسىنان كەيىن بۇل ۇيىمدى قايتا قۇرۋ، الەمدىك بوكس فەدەراتسيالارىنىڭ سەنىمىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە وليمپيادا باعدارلاماسىنداعى بوكستىڭ مارتەبەسىن ناقتى ايقىنداۋ - جاڭا پرەزيدەنتتىڭ ەڭ كۇردەلى ءارى ستراتەگيالىق مىندەتتەرى. قوناقبايەۆ گولوۆكيننىڭ تاجىريبەسى مەن باسقارۋشىلىق قابىلەتى وسى تاريحي ميسسيانى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قوناقبايەۆتىڭ سوزىنشە، گولوۆكيننىڭ الدىندا تۇرعان باعدارلامالىق ماقساتتاردى ورىنداۋىنا ءۇش جىل بەرىلگەن.
«گەننادي تەك باعدارلاما جاريالاپ قانا قويعان جوق. ول سوڭعى ەكى جىل بويى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىن باسقارىپ، سپورتتىق باسقارۋ سالاسىندا ءوزىن تولىق دالەلدەدى. جاڭا قىزمەتتەگى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ەل الدىندا عانا ەمەس، بۇكىل الەمدىك بوكس قاۋىمداستىعى الدىندا دا زور ەكەنىن جاقسى تۇسىنەدى. ەگەر ول ءوز باعدارلاماسىن تولىق ورىنداي السا، بوكستىڭ وليمپيادا باعدارلاماسىنداعى بولاشاعى تۇبەگەيلى شەشىلەدى»، - دەدى قوناقبايەۆ inform.kz تىلشىسىنە.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل مىندەت تەك كەلىسسوز جۇرگىزۋمەن شەكتەلمەيدى: گولوۆكين رينگتەگىدەي، ناقتى ناتيجەلەر ارقىلى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى سەندىرۋى ءتيىس.
سونداي-اق سەرىك قوناقبايەۆ جاڭا ۇيىم باسشىسىنا ساتتىلىك تىلەپ، ونىڭ الدىندا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك پەن كۇردەلى مىندەتتەر تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
«ۇيىمداستىرۋشىلىق، قۇرىلىمدىق جانە قارجىلىق ماسەلەلەر وتە كوپ. بۇل - جەڭىل جول ەمەس. گەننادي بۇل كەزەڭدى ءوزىنىڭ كاسىبي كومانداسىمەن جانە پىكىرلەس سەرىكتەرىمەن بىرگە ەڭسەرۋى قاجەت. قازاقستان حالقى ءاردايىم ءوز چەمپيونىن قولدايتىنىنا سەنىمدىمىن»، - دەدى ول.