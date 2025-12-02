ق ز
    قوناق بولمەنىڭ بولماۋى پسيحيكالىق دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەدى - زەرتتەۋ

    استانا. قازاقپارات - پاتەردە قوناق بولمەنىڭ بولماۋى الەۋمەتتىك بايلانىستاردى ءۇزىپ، پسيحيكالىق دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى The Guardian جاڭا زەرتتەۋگە سۇيەنىپ جازادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    فوتو: reactor.inform.kz

    كوپشىلىككە ارنالعان ورتاق ايماق بولماعان جاعدايدا ادامداردىڭ توسەگى - وفيستىڭ، اسحانانىڭ، كينوتەاتردىڭ جانە قوناق كۇتۋ ورنىنىڭ ءرولىن اتقارا باستايدى. قوناق بولمانىڭ بولماۋى دوستاردى شاقىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى، ادام ءوز ۇيىندە «قامالىپ قالعانداي» سەزىنەدى. سونىڭ سالدارىنان جالعىزدىق، وقشاۋلانۋ جانە دەپرەسسيا كۇشەيەدى.

    العاشىندا ستۋديا-پاتەر ۇنەم مەن قولايلى شەشىم بولىپ كورىنۋى مۇمكىن. الايدا ۋاقىت وتە كەلە ول ادامنىڭ جەكە تراگەدياسىنا اينالاتىنىن زەرتتەۋ كورسەتىپ وتىر.

     

