07:15, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قوناق بولمەنىڭ بولماۋى پسيحيكالىق دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - پاتەردە قوناق بولمەنىڭ بولماۋى الەۋمەتتىك بايلانىستاردى ءۇزىپ، پسيحيكالىق دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى The Guardian جاڭا زەرتتەۋگە سۇيەنىپ جازادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كوپشىلىككە ارنالعان ورتاق ايماق بولماعان جاعدايدا ادامداردىڭ توسەگى - وفيستىڭ، اسحانانىڭ، كينوتەاتردىڭ جانە قوناق كۇتۋ ورنىنىڭ ءرولىن اتقارا باستايدى. قوناق بولمانىڭ بولماۋى دوستاردى شاقىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى، ادام ءوز ۇيىندە «قامالىپ قالعانداي» سەزىنەدى. سونىڭ سالدارىنان جالعىزدىق، وقشاۋلانۋ جانە دەپرەسسيا كۇشەيەدى.
العاشىندا ستۋديا-پاتەر ۇنەم مەن قولايلى شەشىم بولىپ كورىنۋى مۇمكىن. الايدا ۋاقىت وتە كەلە ول ادامنىڭ جەكە تراگەدياسىنا اينالاتىنىن زەرتتەۋ كورسەتىپ وتىر.