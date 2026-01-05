قولىنا كىسەن سالىنعان مادۋرو نيۋ-يوركتەگى فەدەرالدى سوتقا جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن تاسىمالداعان بروندالعان كولىك نيۋ-يوركتەگى فەدەرالدى سوت عيماراتىنا كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ەرلى-زايىپتىلار الدىمەن نيۋ-يورك تۇرمەسىنەن سوت عيماراتى جانىنداعى اۋدانعا تىكۇشاقپەن تاسىمالداندى. سودان كەيىن ولار بروندالعان كولىكپەن سوت عيماراتىنا جەتكىزىلدى.
CNN ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، مادۋرو نيۋ-يوركتەگى فەدەرالدى سوت الدىندا ەسىرتكى جانە قارۋ-جاراق ساقتاۋ ايىپتاۋلارى بويىنشا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس. سوتتىڭ العاشقى تىڭداۋى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 22:00 دە باستالادى.
اتىشۋلى ءىستى جۇرگىزۋ 1998-جىلى بيلل كلينتون ۇسىنعان جانە بەكىتكەن 92 جاستاعى فەدەرالدى سۋديا ەلۆين ك. حەللەرشتەينگە تاپسىرىلدى.
نيۋ-يوركتىڭ وڭتۇستىك وكرۋگىنىڭ اعا سۋدياسى حەللەرشتەين 2001-جىلعى 11-قىركۇيەكتەگى لاڭكەستىك شابۋىلدارعا قاتىستى ىستەردى، سونداي-اق لاڭكەستىك جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتىستى باسقا دا ماسەلەلەر قارالعان ىستەرگە ءتوراعالىق ەتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلاعانبىز. سونداي-اق ۆەنەسۋەلاداعى وقيعاعا بايلانىستى الەم ەلدەرىنىڭ رەاكسياسىن دا جاريالادىق.
ءوز كەزەگىندە ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن «ناركوتەرروريزم» ءۇشىن ايىپتادى.
سونىمەن بىرگە ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا 150 بومبالاۋشى، جويعىش جانە بارلاۋ ۇشاعى قاتىسقانىن جازدىق.