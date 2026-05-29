قولونەر شەبەرلەرىنە ارنالعان گرانت باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قولونەر شەبەرلەرىنە ارنالعان گرانت باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى ءداستۇرلى قولونەر مەن ۇلتتىق ونەردى ساقتاۋ، دامىتۋ جانە شەبەرلەردىڭ شىعارماشىلىق باستامالارىن قولداۋعا باعىتتالعان «حالىق قولونەرى جانە بەينەلەۋ ونەرى مەكتەبى» جوباسىن باستاعان ەدى. جوبا اياسىندا قولونەر شەبەرلەرىنە 5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن گرانت بولىنەدى.
گرانتتار ۇلتتىق قولونەردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ءارى ۇمىتىلىپ بارا جاتقان تۇرلەرىن مەڭگەرگەن شەبەرلەرگە بەرىلەدى. جوبا ۇلتتىق ونەردىڭ تامىرىن ۇزبەي، شەبەرلەردىڭ تاجىريبەسىن جاس بۋىنعا دارىپتەۋدى جانە كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ دامۋىنا جول اشاتىن شىعارماشىلىق ورتا قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
گرانت يەگەرلەرى اتانعاندار ارنايى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. باعدارلاما شەڭبەرىندە ولار وقۋشىلار مەن جاستارعا ارناپ شەبەرلىك ساعاتتارى مەن تاجىريبەلىك ساباقتار وتكىزەدى.
ءوتىنىم 2026-جىلعى 31-مامىرعا دەيىن ەلەكتروندى فورماتتا قابىلدانادى. ول ءۇشىن سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ، پورتفوليو ۇسىنۋ قاجەت. قاتىسۋشىلار پورتفوليونى Instagram پاراقشاسىنا سىلتەمە، بەينەتانىستىرىلىم، PDF- پرەزەنتاتسيا، دايىن جۇمىستاردىڭ فوتوسۋرەتتەرى نەمەسە جۇزەگە اسقان جوبالار ءتىزىمى فورماتىندا ۇسىنا الادى.
قىزىلوردا وبلىسى شيەلى اۋدانىنىڭ تۇرعىنى مەدەۋ بەردىمۇرات اتادان قالعان اسىل مۇرا - قولونەردى زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتىپ جۇرگەنىن جازعان ەدىك.