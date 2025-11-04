«قولجەتىمدى سپورت» جوباسىن بىردە-ءبىر ءوڭىر باستاماعان - سپورت ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار وڭىردە سپورت نۇسقاۋشىلارىنىڭ سانى ازايىپ كەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ايتتى.
- سوڭعى جىلدارى حالىق اراسىندا دەنە شىنىقتىرۋ مەن سپورتتى ناسيحاتتايتىن جوبالار بەلسەندى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جارقىن مىسال - «اۋلافيت» . بۇل جوبا ازاماتتارعا نۇسقاۋشىلاردىڭ جەتەكشىلىگىمەن اۋلالار مەن الاڭداردا تەگىن جاتتىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كوپتەگەن ادام ءۇشىن بۇل تۇراقتى تۇردە سپورتپەن اينالىسۋدىڭ العاشقى قادامى بولدى. قازىر ەلدە 5625 سپورت نۇسقاۋشىسى جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ 3015 ى - اۋىلدىق جەردە. ولار - بۇقارالىق سپورتتىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى. ءبىراق كەي وڭىرلەردە نۇسقاۋشىلار سانى ازايدى: ماڭعىستاۋ - 86 ادامعا، قاراعاندى - 77 ادامعا، اقتوبە - 35 ادامعا. سونىمەن بىرگە باتىس قازاقستان، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىندا ءوسىم بار، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2029 -جىلعا قاراي اۋىلدىق جەرلەردەگى سپورت نۇسقاۋشىلارىن 4000 ادامعا دەيىن كوبەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۇرعىنداردى كەڭىنەن قامتۋعا جانە سپورتتى بارلىعىنا قولجەتىمدى ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- «قولجەتىمدى سپورت» جوباسى - سكانديناۆيالىق سەرۋەندەۋ، جۇگىرۋ، گيمناستيكا، يوگا، فيتنەس، ستريتۆوركاۋت، شاڭعى، ۇستەل تەننيسى جانە باسقا دا باعىتتاردى قامتيدى. بۇل جوبا تۇجىرىمدامادا كوزدەلگەن جانە بارلىق وڭىردە ىسكە قوسىلۋى ءتيىس. الايدا ازىرگە ەشبىر ءوڭىر ونى باستاماعان، - دەدى مينيستر.