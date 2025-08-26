قولدانىستاعى كولىكتى ساتىپ الاردا نەنى ەسكەرۋ قاجەت؟
استانا. قازاقپارات - كولىك ساتىپ الاردا كوپشىلىك سالوننان جاڭاسىن العان ءجون بە، الدە ەكىنشى نارىقتان قولايلى نۇسقا ىزدەۋ دۇرىس پا دەگەن سۇراقپەن باسى قاتادى. ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، ەلىمىزدە تىركەلگەن كولىكتەردىڭ جارتىسىنان كوبىنىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى 10 جىلدان اسقان. دەمەك، قازاقستاندا قولدانىستا بولعان اۆتوكولىكتى ساتۋ جانە ساتىپ الۋ - ەڭ كەڭ تارالعان تاجىريبە.
ارينە، بۇل پروتسەستىڭ وزىندىك ەرەكشەلىكتەرى بار. El.kz ينتەرنەت پورتالى ءساتتى مامىلە جاساپ، ارتىق شىعىنعا باتپاۋ ءۇشىن كولىك الاردا نەنى ەسكەرگەن دۇرىس دەگەن ساۋالعا جاۋاپ ىزدەپ كوردى.
حابارلاندىرۋدى تالداۋ
جاۋاپكەرشىلىگى بار ساتۋشى، مەيلى ول جەكە يەسى بولسىن، مەيلى كاسىبي ترەيدەر بولسىن، كولىك جايلى حابارلاندىرۋ بەرگەندە مۇمكىندىگىنشە تولىق مالىمەت ۇسىنۋعا تىرىسادى. ادەتتە، وندا كولىكتىڭ باستى ارتىقشىلىقتارى ەرەكشە اتاپ كورسەتىلەدى: ءساندى ديزاينى، ىڭعايلى ورىندىقتارى، بىلعارى سالونى، از ءجۇرىسى جانە ت. ب.
بۇل اقپارات، ءبىر قاراعاندا، جارنامالىق سيپاتتا كورىنگەنىمەن، ساتىپ الۋشى ءۇشىن ماڭىزدى دەرەكتەردى تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق قولدانىلعان كولىكتەر تۋرالى حابارلاندىرۋدىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - ناقتى سۋرەتتەردىڭ بولۋى. ولار كولىكتى العاشقى كوزبەن باعالاۋعا جاعداي جاسايدى. دەگەنمەن تاجىريبەلى ساتۋشىلار كولىكتى ەڭ قولايلى قىرىنان كورسەتەتىنىن ۇمىتپاعان ءجون.
حابارلاندىرۋدى قاراعاندا مىنا جايتتارعا نازار اۋدارىڭىز:
شىققان جىلى مەن ءجۇرىسى. ەسكى كولىكتە ودومەتردەگى از كورسەتكىش كۇمان تۋدىرۋى مۇمكىن. ارينە، ول ۇزاق جىلدار بويى گاراجدا تۇرعان شىعار، ءبىراق بۇل سيرەك جاعداي. كوبىنە از ءجۇرىس - جاساندى «كەرى اينالدىرۋدىڭ» ناتيجەسى.
جوندەۋ جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ تاريحى. جاۋاپتى يەسى كولىگىن ۋاقىتىلى جوندەپ، كۇتىم جاساعان بولسا، بۇل ونىڭ قازىرگى جاعدايىنا وڭ اسەر ەتەدى.
جابدىقتالۋى مەن قوسىمشا وپتسيالارى. مۇنداي تولىقتىرۋلار كولىكتى پايدالانۋدا ايتارلىقتاي جايلىلىق بەرەدى.
ماڭىزدى كەڭەس
كولىك تۋرالى ەڭ تولىق مالىمەتتى ونىڭ VIN- كودى ارقىلى ارنايى سايتتاردان بىلۋگە بولادى. بۇل كود تەحنيكالىق پاسپورتتا جانە كولىكتىڭ وزىندە كورسەتىلەدى.
كولىكتى ساتىپ الارداعى باستى تەكسەرىستەر
اۆتوكولىكتى قاراۋ
كولىك ساتىپ الۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكتى قاجەت ەتەتىن ءىس. مۇندا كوپتەگەن فاكتوردى ەسكەرۋ كەرەك. سوندىقتان تاجىريبەسى بار مامانعا نەمەسە ت ق س- عا جۇگىنگەن دۇرىس. سەبەبى ۇنەمدەپ، تولىق دياگنوستيكا جاساماۋ بولاشاقتا قىمبات جوندەۋگە اكەلۋى مۇمكىن.
كۋزوۆتىڭ جاعدايى
كۋزوۆ - ءبىرىنشى كەزەكتە نازار اۋدارىلاتىن بولىك. ونىڭ جوندەۋى وتە قىمباتقا تۇسەدى.
لاك-بوياۋ قاباتىن مۇقيات تەكسەرىڭىز، توت باسپاعانىنا كوز جەتكىزىڭىز.
جوعارى قابات ەلەمەنتتەرىنىڭ دۇرىس ورناتىلعانىنا ءمان بەرىڭىز.
ەرەكشە نازاردى كولىكتىڭ استىڭعى بولىگىنە اۋدارىڭىز.
ۇزاق جىل پايدالانىلعان كولىك ءمىنسىز كورىنۋى مۇمكىن ەمەس. ۇساق سىزاتتار مەن توزۋلار قالىپتى قۇبىلىس. ءبىراق ەگەر بوياۋى تىم «ءمىنسىز» بولسا، وندا قالىڭدىق ولشەگىشپەن تەكسەرىپ، اپات ىزدەرى جاسىرىلماعانىنا كوز جەتكىزىڭىز.
سالون
سالون دا كوپ نارسەنى «ايتىپ بەرەدى».
رۋل مەن بەرىلىس قورابىنىڭ توزۋ دەڭگەيى - كولىكتىڭ قانشالىقتى پايدالانىلعانىن كورسەتەدى.
پەدال مەن ورىندىقتاردىڭ توزۋى دا ناقتى بەلگى. ايتارلىقتاي توزۋ كوبىنە 200 مىڭ شاقىرىمنان اسقان جۇرىسكە ساي كەلەدى.
ەگەر ورىندىقتاردىڭ ءتۇسى ءارتۇرلى بولسا، وندا ولار اۋىستىرىلعان بولۋى مۇمكىن. بۇل سۇراقتارعا ساتۋشىدان ناقتى جاۋاپ تالاپ ەتىڭىز. ەگەر جاۋاپ بۇلىڭعىر بولسا - مامىلەدەن باس تارتقان ءجون.
ءجۇرىس (پروبەگ)
بۇل كورسەتكىش قاي كەزدە دە كۇردەلى ماسەلە.
كەيدە 200 مىڭ شاقىرىم جۇرگەن، ءبىراق ۋاقتىلى قىزمەت كورسەتىلگەن تەمىر تۇلپار از جۇرگەن، ءبىراق قاراۋسىز قالعان كولىكتەن الدەقايدا سەنىمدى بولادى.
«ءجۇرىستى ازايتىپ كورسەتۋ» دە كەڭ تارالعان ءۇردىس. بۇل جاعدايدا كومپيۋتەرلىك دياگنوستيكا ناقتى كورسەتكىشتى انىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
قوزعالتقىش ءبولىمى
كولىك ساتىپ الاردا ەڭ باستى ەرەجەلەردىڭ ءبىرى - كاپوت استىن تەكسەرۋ.
ساتۋشىنىڭ «جاقىندا تەحنيكالىق قىزمەتتەن ءوتتى» دەگەن سوزىنە سەنىپ قالماڭىز، ءوز كوزىڭىزبەن كورىڭىز.
تولىقتاي جۋىلعان قوزعالتقىش بولىگى كۇدىك تۋدىرۋى مۇمكىن، سەبەبى ول اقاۋلاردى جاسىرۋ ءۇشىن جاسالادى.
ماماندار قوزعالتقىشتىڭ جۇمىسىن، ماي اعۋلارىن جانە باسقا توراپتاردىڭ جاعدايىن انىقتاي الادى.
كولىكتى استىنان قاراۋ دا ارتىق بولمايدى. بۇل كەزدە ءتۇتىن شىعارۋ جۇيەسىن، اسپانى، باسقارۋ ەلەمەنتتەرىن تەكسەرۋگە ىڭعايلى.
ەلەكترونيكا
قازىرگى كولىكتەردە ءتۇرلى «اقىلدى» جۇيەلەر كوپ. ءبىراق ولاردىڭ جوندەۋى قىمباتقا تۇسەدى.
ەلەكترونيكانىڭ بارلىق جۇيەسىن تەكسەرىپ شىعىڭىز.
اسىرەسە، اۋا باپتاعىشقا نازار اۋدارىڭىز. سەبەبى ماسەلە تەك فرەوننىڭ بولماۋىنان عانا ەمەس، كۇردەلى اقاۋلاردان دا تۋىنداۋى مۇمكىن.
تەست-درايۆ
قىسقا سىناق ءجۇرىسى كولىك جايلى كوپ اقپارات بەرەدى.
ءار ءتۇرلى جاعدايدا - جوعارى جانە تومەن جىلدامدىقتا، تەگىس ءارى بۇرالاڭ جولدا، كەدىر-بۇدىردا سىناپ كورىڭىز.
كولىك ءبىرقالىپتى، ارتىق دىبىسسىز ءجۇرۋى ءتيىس.
شۋلى دىبىستار، ءدىرىل نەمەسە تارتىلىس پروبلەمالارى - قوزعالتقىش نەمەسە ءجۇرىس بولىگى اقاۋلارىنىڭ بەلگىسى.
قۇجاتتاردى راسىمدەۋ
ت ە ب- كە تىركەۋ
كولىكتى ساتىپ العان سوڭ ونى مىندەتتى تۇردە ت ە ب- تە (تىركەۋ-ەمتيحان بولىمىندە) راسىمدەۋ قاجەت.
قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:
جەكە كۋالىك؛
پاسپورت؛
كولىكتى تىركەۋ اكتىسى؛
تەحنيكالىق پاسپورت جانە تىركەۋ كۋالىگى؛
تۇرعىلىقتى جەر بويىنشا تىركەۋ انىقتاماسى؛
بارلىق تولەمدەردىڭ جاسالعانىن راستايتىن قۇجاتتار.
ەگەر كولىككە وزگەرىستەر ەنگىزىلسە (مىسالى، گاز ورناتۋ)، وندا سايكەستىك سەرتيفيكاتى كەرەك. سونداي-اق ينسپەكتور كولىكتىڭ قاۋىپسىزدىگىن، VIN- كودىن، اگرەگات نومىرلەرىن تەكسەرەدى. پروتسەدۋرا شامامەن 6 ساعاتقا سوزىلادى.
قۇجاتتاردى تەكسەرۋ
كولىك سىرتتاي ءمىنسىز كورىنگەنىمەن، قۇجاتتاردى مۇقيات زەرتتەۋ قاجەت:
كولىك تاريحى (ج ك و، ايىپپۇلدار، ت. ب.) - eGov نەمەسە قۇقىقتىق ستاتيستيكا پورتالىنان قاراۋعا بولادى؛
مەنشىك قۇقىعىن راستايتىن قۇجاتتار؛
يەسىنىڭ جەكە كۋالىگى؛
تەحپاسپورت؛
زاۋىتتىق قۇجاتتار؛
VIN- ءنومىر - كولىك تۋرالى تولىق اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 17 تاڭبالى كود. ول كاپوت استىندا، سالوندا نەمەسە جۇكسالعىشتا كورسەتىلەدى.
وزدەرىڭىز بايقاعانداي، كولىك ساتىپ الۋ تەك ساتۋشىمەن قول الىسا سالۋ ەمەس. سوندىقتان تەمىر تۇلپارىڭىز سەنىمدى سەرىگىڭىزگە اينالسىن دەسەڭىز، ءاربىر قادامدى مۇقيات باقىلاپ، تەحنيكالىق جانە قۇقىقتىق تەكسەرىستەردەن وتكەن سوڭ عانا مامىلە جاساعان دۇرىس.