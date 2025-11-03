قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اقمولا وبلىسىندا جولداعى جىلدامدىققا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىندە ساعات 16:00-دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جىلدامدىق شەكتەۋى 110 نان 80 ك م/ساع دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ساعات 16:00-دەن باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19- 231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جىلدامدىق رەجيمىن 2025 -جىلعى 3-قاراشا كۇنى ساعات 21:00-دە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانعان. بۇل اۋا رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، الداعى كۇندەرى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن قار) مەن جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، كوكتايعاق، ال سولتۇستىك وڭىرلەردە جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.