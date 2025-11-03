ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:25, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اقمولا وبلىسىندا جولداعى جىلدامدىققا شەكتەۋ ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىندە ساعات 16:00-دەن باستاپ اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جىلدامدىق شەكتەۋى 110 نان 80 ك م/ساع دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Ауа райының қолайсыздығына байланысты Ақмола облысында жолдағы жылдамдыққа шектеу енгізілді
    فوتو: Pexels

    - ساعات 16:00-دەن باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19- 231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 ك م/ساع- تان 80 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جىلدامدىق رەجيمىن 2025 -جىلعى 3-قاراشا كۇنى ساعات 21:00-دە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانعان. بۇل اۋا رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلادى.

    ايتا كەتەيىك، الداعى كۇندەرى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن قار) مەن جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، كوكتايعاق، ال سولتۇستىك وڭىرلەردە جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.

    تەگ:
    ايماق اقمولا ​​وبلىسى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار