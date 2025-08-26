قوجاعاپانوۆ ءىسى: قورعاۋشى تاراپ سوت ۇكىمىمەن ءالى كۇرەسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلوردا سوتى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ پەن SUCCESS K اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى ءلاززات كوككوزوۆانىڭ ۇستىنەن قوزعالعان قىلمىستىق ءىس بويىنشا اپەللياتسيالىق شاعىمدى قاراۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا ءلاززات كوككوزوۆانىڭ اپەللياتسيالىق شاعىمى جاريا ەتىلدى. ول جەردە 2018-جىلى ونىڭ كومپانياسى فورۋم وتكىزۋگە كوممەرتسيالىق ۇسىنىس تۇسكەنى ايتىلعان. اتالعان ۇسىنىستى اگەنتتىك جۇزدەگەن مەكەمەگە تاراتقان. تاڭداۋ SUCCESS K كومپانياسىنا تۇسكەنىمەن، ەرلان قوجاعاپانوۆپەن الدىن الا كەلىسىم جاسالعانىن تەرگەۋ دالەلدەي الماعان. سونىمەن قاتار تاپسىرىس بەرۋشىلەر دە، قاتىسۋشىلار دا وتكىزىلگەن فورۋمعا قاتىستى ەشقانداي شاعىم تۇسىرمەگەن.
SUCCESS K اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى ءلاززات كوككوزوۆانىڭ ادۆوكاتى ماكىش ەسكارايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ايىپتاۋ قورىتىندىسىندا دا، ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمىندە دە ونىڭ قورعاۋىنداعى تۇلعا مەن ەرلان قوجاعاپانوۆ اراسىندا ءسوز بايلاسۋ تۋرالى ەشتەڭە كورسەتىلمەگەن. سوعان قاراماستان ەكەۋى دە ءبىر پروتسەسس اياسىندا سوتتالعان.
ودان بولەك قورعاۋشى تاراپ تەرگەۋ بارىسىندا جۇرگىزىلگەن اۋديتتى دالەل رەتىندە قابىلداۋعا بولمايدى دەپ ەسەپتەيدى. ويتكەنى ءىس نەگىزىنەن ەكى قۇجاتقا - «قىزمەت باعالاۋ» ج ش س- ءنىڭ ساراپتاماسى مەن «دامۋ-اۋديت» ج ش س- ءنىڭ قورىتىندىسىنا عانا سۇيەنگەن. ادۆوكاتتىڭ سوزىنشە، ءلاززات كوككوزوۆانىڭ كومپانياسى اتقارعان جۇمىس پەن كورسەتكەن قىزمەت تولىق كولەمدە باعالانباعان.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 1-ناۋرىزدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت مادەنيەت جانە سپورت ەكس-ۆيتسە-ءمينيسترىن اۋىر جەمقورلىق قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىك بويىنشا ۇستادى.
انتيكوردىڭ اقپاراتىنشا، ول 2018-جىلى پەتروپاۆل قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ XV ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ كورمەسىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا شارت جاساسۋدى قولداعان.
بيىل مامىردا بۇرىنعى ۆيتسە-مينيستر ەرلان قوجاعاپانوۆعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.
ال تامىزدا ەرلان قوجاعاپانوۆتىڭ ۇكىمىنە شاعىم ءتۇسىرىلدى.
سونداي-اق بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ سوتتان ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى.