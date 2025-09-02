قوجاعاپانوۆ ءىسى: 910 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات جالعان شارت ارقىلى شىعارىلعان
استانا. KAZINFORM - ەلوردا سوتى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ پەن SUCCESS K اگەنتتىگىنىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ءلاززات كوككوزوۆانىڭ ۇستىنەن قوزعالعان قىلمىستىق ىسكە شىعارىلعان ۇكىمگە تۇسكەن اپەللياتسيالىق شاعىمدى قاراۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇگىنگى اپەللياتسيالىق ينستانتسيادا پروكۋرور اكتورە بەرىكوۆ قورىتىندى شىعاردى. بۇعان دەيىن ول ەكس-ۆيتسە-مينيسترگە جازانى قاتاڭداتۋدى تالاپ ەتكەن ەدى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ەرلان قوجاعاپانوۆ پەن ءلاززات كوككوزوۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس ءوزارا ۇقساس بولعاندىقتان بىرىكتىرىلگەن.
- قىلمىستىق ىستەر قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى 2018-جىلعى XV ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىن دايىنداۋ مەن وتكىزۋگە قاتىستى. ولاردى بىرىكتىرۋ تاعىلعان ايىپتارعا بايلانىستى بارلىق ءمان-جايدى جان-جاقتى ءارى تولىق باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى پروكۋرور.
ونىڭ سوزىنشە، قورعاۋشى تاراپتىڭ ءۋاجى راستالعان جوق. ءىس بويىنشا قولدانىلعان قۇجاتتار زاڭدى، پروتسەستە قاتىسۋشىلاردىڭ قۇقىعى بۇزىلماعان.
- شارتتا كوزدەلگەن بارلىق قىزمەت پەن جۇمىس تولىق كولەمدە ورىندالدى، ال ساراپشىلار انىقتاعان ورىندالماعان پوزيتسيالار ءىس جۇزىندە باسقا تۇردە نەمەسە وزگە الاڭداردا جۇزەگە اسىرىلدى دەگەن ءۋاج تەرىسكە شىعارىلدى. ساراپتامالىق قورىتىندى جابدىقتىڭ ءبىر بولىگى مەن دىبىس بەرىلمەگەنىن، جالداۋ قۇنى قىمبات كورسەتىلگەنىن راستادى. قارجىلىق قۇجاتتار سمەتانىڭ ءبىرقاتار تارماعى بويىنشا ناقتى شىعىننىڭ بولماعانىن كورسەتتى. مەردىگەر ۇيىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىنان شاقىرىلعان كۋاگەرلەر بارلىق جۇمىستىڭ ورىندالعانىن راستامادى، - دەپ ءتۇسىندىردى اقتورە بەرىكوۆ.
سونداي-اق، ول ەرلان قوجاعاپانوۆتىڭ مەردىگەردى تاڭداۋعا قاتىسىم جوق دەگەن مالىمدەمەسىن كۋاگەرلەردىڭ ايعاعى تەرىسكە شىعارعانىن ايتتى.
- «قىزمەت باعالاۋ» جشس ساراپتاماسى جابدىقتى جالعا الۋ قۇنىنىڭ 571 ميلليون 707 مىڭ 607 تەڭگەگە قىمباتتاتىلعانىن انىقتادى. «اكتيۆتەردى باعالاۋ ورتالىعى» ج ش س باعاسى LED- ەكرانداردى جالعا الۋ قۇنىنىڭ سمەتادا بىرنەشە ەسە ارتىق كورسەتىلگەنىن راستادى. «دامۋ» اۋديتورلىق كومپانياسى» ج ش س- ءنىڭ قارجىلىق-اۋديتورلىق قورىتىندىسى ناقتى شىعىن شامامەن 1,28 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعانىن، ال الىنعان قاراجات 2,35 ميلليارد تەڭگە بولعانىن كورسەتتى. ايىرماشىلىق اففيليرلەنگەن قۇرىلىم ارقىلى شىعارىلعان، - دەپ تولىقتىردى پروكۋرور.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى - 910 ميلليون 366 مىڭ 999 تەڭگە - اففيليرلەنگەن كومپانيالارمەن جاسالعان جالعان شارت ارقىلى شىعارىلعان.
وسىلايشا پروكۋرور بۇرىنشى شەنەۋنىكتىڭ كىناسى تولىق دالەلدەنگەنىن ايتىپ وتىر. سونداي-اق، ول ەرلان قوجاعاپانوۆتىڭ مۇلكىنە سالىنعان ارەستى ازاماتتىق تالاپتى ورىنداۋ ءۇشىن قالدىرۋدى سۇرادى، ءبىراق الماتىداعى باسقا تۇلعاعا تيەسىلى ءبىرقاتار جىلجىمايتىن مۇلىك تىزىمىنەن الىپ تاستاۋ قاجەت ەكەنىن ءمالىم ەتتى. ولاردىڭ ايىپتالۋشىعا قاتىسى دالەلدەنبەگەن.
- سوتتان قورعاۋشى تاراپتىڭ اپەللياتسيالىق شاعىمىن قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرۋدى سۇرايمىن. پروكۋروردىڭ اپەللياتسيالىق ءوتىنىشىن تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرۋدى، ءبىرىنشى ينستانتسيا ۇكىمىن پروكۋروردىڭ وتىنىشىنە سايكەس وزگەرتۋدى سۇرايمىن، - دەپ تۇيىندەدى ا. بەرىكوۆ.
وسىدان كەيىن سوت القاسى كەڭەسۋ بولمەسىنە كەتتى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 1-ناۋرىزدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت مادەنيەت جانە سپورت ەكس-ۆيتسە-ءمينيسترىن اۋىر جەمقورلىق قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىك بويىنشا ۇستادى.
انتيكوردىڭ اقپاراتىنشا، ول 2018-جىلى پەتروپاۆل قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ XV ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ كورمەسىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا شارت جاساسۋدى قولداعان.
بيىل مامىردا بۇرىنعى ۆيتسە-مينيستر ەرلان قوجاعاپانوۆعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.
ال تامىزدا ەرلان قوجاعاپانوۆتى قورعاۋشى تاراپ سوت ۇكىمىنە شاعىم ءتۇسىردى.
سونداي-اق بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ سوتتان ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى.
وسىلايشا ەرلان قوجاعاپانوۆتى قورعاۋشى تاراپ سوت ۇكىمىمەن ءالى كۇرەسىپ جاتىر.