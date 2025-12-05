قوجا احمەت ياساۋيدىڭ ەش جەردە جاريالانباعان حيكمەتتەرى تابىلدى
استانا. قازاقپارات - قوجا احمەت ياساۋيدىڭ ەش جەردە جاريالانباعان حيكمەتتەرى تابىلدى، دەپ حابارلادى sadaq.kz اقپارات پورتالى.
بۇل تۋرالى ياساۋي تانۋ عىلىمي ورتالىعىنىڭ باسشىسى سايپۋللا موللاقاناعات ۇلى سۇيىنشىلەدى. ايتۋىنشا، قۇندى جادىگەر قولجازبا تۇركىستان تۇرعىنى بەرگەن كىتاپتار اراسىنان تابىلعان.
«ياساۋي تانۋ عىلىمي ورتالىعىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن تىعىز بايلانىس ورناتىپ، جەمىستى ەڭبەك ناتيجەسىندە ەرەكشە قازىناعا قول جەتكىزدى. 192 جىلدىق جاڭا حيكمەتتەر قولجازباسى تابىلدى. 85 پاراق، ءار بەتى 15 جول، ناستاعليق جازۋدا. بۇل قولجازبا تۇركىستان تۇرعىنى بەرگەن كىتاپتار اراسىنان شىقتى. تابۋدا ەركىن اعانىڭ ەڭبەگى زور، ال ونى وسى ۋاقىتقا دەيىن ساقتاپ كەلگەنى ءۇشىن الياكبار اعاعا شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. قولجازبا الداعى ۋاقىتتا تولىق زەرتتەلىپ، عىلىمي اينالىمعا ەنگىزىلەتىن بولادى. ياساۋي مۇراسى تاعى ءبىر اسىل پاراقپەن تولىقتى، مادەني قازىنامىز بايي ءتۇستى»، - دەپ جازعان ول ءوزىنىڭ facebook پاراقشاسىندا.
2018 -جىلى دا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قوجا احمەت ياساۋيدىڭ 100 گە جۋىق ەش جەردە جاريالانباعان حيكمەتتەرى تابىلعان ەدى. XVI عاسىرعا ءتان 475 بەتتىك قولجازبا سايرامدىق بەلگىلى تاريحشى، تۇران عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى ميراحماد ميرحالدار ۇلىنىڭ قولجازبالار قورىندا ساقتالىپ كەلگەن.