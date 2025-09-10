قوعامدىق ءتارتىپ: ەلىمىزدە قانشا بەينەباقىلاۋ كامەراسى ىسكە قوسىلعان
استانا. KAZINFORM - پوليتسيانىڭ كەزەكشى بولىمدەرى مەن جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارىنا 470 مىڭنان كامەرا قوسىلعان. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا ق ر ءى ءى م اقپاراتتىق ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باسشىسى شۇعىلا تۇرلىبەك ءمالىم ەتتى.
- جالپى، ەلىمىزدە 1,5 ميلليوننان استام بەينەكامەرا ورناتىلعان. ونىڭ ىشىندە 470 مىڭنان استامى پوليتسيانىڭ كەزەكشى بولىمدەرى مەن جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارىنا قوسىلعان. وسى ورتالىقتاردا تاۋلىك بويى ينسپەكتورلار قوعامدىق ءتارتىپتى باقىلاپ، جۇمىس ىستەيدى. بەينەكامەرالار ارقىلى احۋالدى قاداعالاپ، قۇقىق بۇزۋ دەرەكتەرىن تىركەپ وتىرادى، - دەدى ش. تۇرلىبەك.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بيىلدىڭ وزىندە بەينەباقىلاۋ ارقىلى 10 ميلليون اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋدىڭ جولى كەسىلدى.
- بۇل تۇرعىدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ارەكەت ەتىپ، قىلمىستاردىڭ بەتىن اشتى. وسى ورايدا پوليتسەيلەر ارىز-شاعىم تۇسكەنىن كۇتىپ وتىرمايدى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋدىڭ اراسىندا اباتتاندىرۋ ءتارتىبىن بۇزۋ مەن قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ دەرەكتەرى بار. كەيدە قوعامدىق ورىنعا الكوگولدىك ىشىمدىكپەن بارىپ، ماس كۇيىندە كوپشىلىك ورتادا جۇرگەندەر كەزدەسەدى. وسى فاكتىلەر بەينەكامەرامەن ۋاقتىلى انىقتالادى، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جەدەل جاردەم كولىكتەرىن زاماناۋي بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىمەن جابدىقتاۋ جوباسى باستالدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ