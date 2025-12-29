قوعام مۇعالىمدەردى قادىرلەۋدەن قالدى
استانا. قازاقپارات - ءبىر كەزدەرى مۇعالىم اۋىلدىڭ دا، قالانىڭ دا ەڭ سىيلى ادامى ەدى. ۇلكەندەر الدىندا ءسوزىن بولمەيتىن، اتا-انا بالاسىن ۇستازعا اماناتتايتىن. «مۇعالىم ايتسا - اقيقات» دەگەن تۇسىنىك ساناعا سىڭگەن بولاتىن. ال بۇگىن سول مارتەبە كومەسكىلەنىپ، مۇعالىم قوعامداعى ەڭ كوپ سىنالاتىن، ءبىراق ەڭ از قورعالاتىن ماماندىقتاردىڭ بىرىنە اينالدى.
بۇل وزگەرىستىڭ ءبىر سەبەبى - ۇستازدىڭ بەدەلىن جۇيەلى تۇردە السىرەتكەن قوعامدىق كوزقاراس. كوپ جاعدايدا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى كەمشىلىكتەر ءۇشىن جەكە مۇعالىم جاۋاپتى سياقتى كورىنەدى. باعدارلاما اۋىر بولسا دا، قاعازباستىلىق كوبەيسە دە، اتا-انا مەن قوعامنىڭ نازارى ەڭ الدىمەن سىنىپتاعى ۇستازعا اۋادى. ال جۇيەلىك ماسەلەنى جەكە ادامعا ارتۋ - ادىلەتسىز.
تاعى ءبىر تۇيتكىل - مۇعالىمنىڭ كاسىبي ەركىندىگىنىڭ شەكتەلۋى. بۇگىنگى ۇستاز تەك ءبىلىم بەرۋشى ەمەس، ەسەپشى، پسيحولوگ، الەۋمەتتىك قىزمەتكەر، ءتىپتى كەيدە اتا-انانىڭ الدىندا اقتالۋشى تۇلعاعا اينالعان. وقۋشىنىڭ تاربيەسىندەگى ولقىلىق تا، وتباسىنداعى جاۋاپسىزدىق تا مۇعالىمنىڭ موينىنا ىلىنەدى. وسىلايشا، ۇستازدىڭ نەگىزگى ميسسياسى - وقىتۋ مەن تاربيەلەۋ - ەكىنشى ورىنعا ىعىسىپ بارادى.
الەۋمەتتىك جەلىلەر دە بۇل ءۇردىستى ۇدەتە ءتۇستى. ءبىر عانا ۆيدەو نەمەسە كونتەكستەن جۇلىنىپ الىنعان ءسوز ارقىلى مۇعالىم قوعامدىق ايىپتاۋعا ۇشىرايدى. وقيعانىڭ ەكىنشى جاعى، ۇستازدىڭ جاعدايى، سىنىپتاعى احۋال كوبىنە ەسكەرۋسىز قالادى. ال مۇنداي قىسىم كاسىبي كۇيزەلىس پەن ماماندىققا دەگەن سەنىمسىزدىكتى كۇشەيتەدى.
مۇعالىمگە دەگەن قۇرمەتتىڭ ازايۋى - تەك ۇستازدىڭ ەمەس، تۇتاس قوعامنىڭ ماسەلەسى. ويتكەنى ءبىلىم ساپاسى ەڭ الدىمەن مۇعالىمنىڭ بەدەلىنە تىكەلەي بايلانىستى. قادىرى قاشقان ماماندىققا دارىندى جاستار ۇمتىلمايدى، ال بۇل بولاشاق ۇرپاقتىڭ ءبىلىم دەڭگەيىنە اسەر ەتپەي قويمايدى.
ۇستازدى قۇرمەتتەۋ - جاي عانا ادەپ نەمەسە ءداستۇر ەمەس، بۇل ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى ماسەلە. سەبەبى ەلدىڭ ەرتەڭىن تاربيەلەيتىن ادامعا بۇگىن دۇرىس كوزقاراس قالىپتاسپاسا، ەرتەڭ ونىڭ سالدارى اۋىر بولادى. مۇعالىمدى قولداۋ، سەنىم ارتۋ، كاسىبي بەدەلىن قورعاۋ - قوعامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى.
قوعام مۇعالىمدى قايتا قادىرلەۋدى قاعازداعى ۇراننان ەمەس، كۇندەلىكتى قارىم-قاتىناستان باستاۋى كەرەك. سوندا عانا مەكتەپ - ءبىلىم ورداسى، ال مۇعالىم - شىنىمەن دە ۇلت ۇستازى بولا الادى.