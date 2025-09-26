قوعام جاساندى ينتەللەكت تاراتقان اقپاراتقا تىم قاتتى سەنەدى - IT ساراپشى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتى دەرەكتەرىنە قاتىستى سىني كوزقاراس بولۋ كەرەك. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا IT ساراپشى تيمۋر بەكتۇر ءمالىم ەتتى.
- قاۋىپتى ءبىر ماسەلەگە توقتالسام، جالپى قوعام تىم سەنگىش. ChatGPT سەكىلدى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى بارشىلىق، ياعني بىرنەشە ءتۇرى بار. ادامدار جاساندى ينتەللەكتى تاراتقان اقپاراتقا تىم قاتتى سەنىپ جاتقانىن بايقاپ ءجۇرمىز، بۇل دەرەكتەردى 100 پايىز قابىلدايدى. اتاپ ايتقاندا، ادام بالاسى ۇنەمى ءوزىنىڭ سىني ويلاۋ قابىلەتىنە ءمان بەرۋى كەرەك. بۇل تۇرعىدا جاساندى ينتەللەكتىگە 100 پايىز سەنە بەرۋگە بولمايدى، - دەدى ت. بەكتۇر.
ونىڭ ايتۋىنشا، مامانداردا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ كەزىندە العان ناتيجەنى باعالاپ، تەكسەرە الاتىنداي قابىلەت بولادى.
- ال قابىلەتىنەن تىس تاقىرىپتا جاساندى ينتەللەكتىگە تاپسىرما بەرگەن ادامداردا تەكسەرىپ الاتىنداي مۇمكىندىگى بولماي جاتادى نەمەسە تەكسەرۋگە ءمان بەرمەيدى، - دەدى ساراپشى.
ءوز كەزەگىندە CodiPlay- ءدىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى دانابەك قالياجداروۆ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- ادامدار ءوز ومىرىندە كوپشىلىكتىڭ كوزىنەن جاسىراتىن جۇمىستارىڭىزدى نەمەسە دەرەكتەرىن ينتەرنەتكە جۇكتەمەۋى ءتيىس. الەۋمەتتىك جەلىدە، عالامتوردا «گيگيەنانى» ساقتاۋ كەرەك. وتباسىنداعى قۇپيانى ينتەرنەتكە جۇكتەمەۋ قاجەت، - دەدى د. قالياجداروۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانداي، قازاقستاندا ءوندىرىس سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتى ەنگىزۋدى كوزدەيتىن جول كارتاسى بەكىتىلدى.
رۋسلان عابباسوۆ