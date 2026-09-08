قوعام بەلسەندىسى ارمان شورايەۆ قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - قوعام بەلسەندىسى ارمان شورايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىنا بايلانىستى 20 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. بۇعان ونىڭ جازباسىندا بالاعات سوزدەر قولدانۋى سەبەپ بولعان. بۇل تۋرالى اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.
ارمان شورايەۆتىڭ جازباسى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ كەزىندە انىقتالعان. الايدا پوليتسيا ونىڭ ناقتى نە جازعانىن جانە قاي جازبا تۋرالى ءسوز بولىپ وتىرعانىن ناقتىلامادى.
ءىس سوتقا جەتىپ، سوت قاۋلىسىمەن وعان 20 تاۋلىك اكىمشىلىك قاماۋ جازاسى تاعايىندالعان.
- وسى دەرەك بويىنشا سوت قاۋلىسىمەن وعان 20 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى. پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەردە قۇقىققا قايشى كونتەنت جاريالاعانى ءۇشىن زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكە سالادى، - دەپ حابارلادى اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى Ulysmedia.kz-كە.
ماۋسىم ايىندا شورايەۆتىڭ ەسىمى پوليتسياعا قاتىستى تاعى ءبىر وقيعادا اتالعان ەدى. سول كەزدە الەۋمەتتىك جەلىلەردە قوعام بەلسەندىسىنە ىزدەۋ سالىنعان ەدى.
كوكشەتاۋ تۇرعىنى «پروۆيانت» دۇكەنىنىڭ ماڭىندا بولعان جانجالدان كەيىن پوليتسياعا ارىزدانعان. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەر ادام كامەلەتكە تولماعان ۇلىنا شابۋىل جاساپ، دەنە جاراقاتىن سالعان، بالاعاتتاپ، تەلەفونىن سىندىرعان. ارىزدا شورايەۆتىڭ دا اتى-ءجونى كورسەتىلگەن.
قوعام بەلسەندىسىنىڭ ءوزى سول كەزدە ىزدەۋدە جۇرگەنى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعارعان. ال پوليتسيا قىزمەتكەرلەرگە ونى پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزۋ تۋرالى نۇسقاۋ بەرىلگەنىن ءتۇسىندىردى. سول كۇنى شورايەۆتىڭ ءوزى باسقارماعا بارعاننان كەيىن بۇل نۇسقاۋ ءوز كۇشىن جويدى.