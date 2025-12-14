قۇتقارۋشىلار جولدا قالعان 42 ادامدى جىلىتۋ پۋنكتىنە جەتكىزدى
قاراعاندى. KAZINFORM — قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەت اۋدانى، اقسۋ-ايۋلى كەنتىندەگى بەكەتتە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجول قوزعالىسىنىڭ شەكتەلۋىنە بايلانىستى جولاۋشىلارى بار 2 اۆتوبۋس توقتاپ قالدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپاءسوز قىزمەتى.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قۇتقارۋشىلارى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە جولاۋشىلار اۆتوبۋستارىنداعى 42 ادامدى جاقىن ماڭداعى جىلىتۋ پۋنكتتەرىنە ورنالاستىردى. ونىڭ ىشىندەگى ەكەۋى – بالا.
دەر كەزىندە جىلى ورىنعا جەتكىزىلگەن ولارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعان جوق.
جالپى، ت ج م داۋىلدى ەسكەرتۋلەردى ەسكەرۋدى جانە اۋا رايى ناشارلاعان جاعدايدا ەلدى مەكەننەن تىس جەرلەرگە شىقپاۋعا كەڭەس بەرەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، الماتىلىق قۇتقارۋشىلار ءبىر تۇندە 100 گە جۋىق ادامدى قۇتقاردى.
بالقاش ماڭىندا بۇزىلعان اۆتوبۋستان 22 جولاۋشى قاۋىپسىز جەرگە جەتكىزىلدى.
ال اقتوبەدە قۇتقارۋشىلار 53 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى.