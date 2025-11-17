ق ز
    13:06, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قۇتقارۋشىلار استانا تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - قۇتقارۋشىلار ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ ەسىل وزەنى مەن بوتانيكالىق باقتاعى سۋ قويمالارىنداعى مۇزعا شىعىپ كەتۋلەرىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.

    мұз
    فوتو: ۆيدەودان سالىنعان سكرين

    - استانادا ەسىل وزەنىندە جانە بوتانيكالىق باقتاعى سۋ قويماسىنداعى مۇزدىڭ قالىڭدىعى قازىر 2 س م عانا، كەي جەرلەردە ءتىپتى قاتپاعان. بۇل قالىڭدىق ادام سالماعىن كوتەرە المايدى. مۇز قاۋىپسىز بولۋى ءۇشىن ونىڭ قالىڭدىعى 10 س م-دەن از بولماۋى قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسى رەتتە ت ج م مۇزدىڭ قالىڭدىعىنا كوز جەتكىزبەي وعان شىعۋعا بولمايتىنىن، بالالاردى ەشقاشان باقىلاۋسىز مۇز ۇستىنە جىبەرمەۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.

    - قاتپاعان مۇزدىڭ ۇستىنە شىعۋ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 412-بابى بويىنشا شارا قولدانىلاتىنىن حابارلايمىز! وزىڭىزگە جانە جاقىندارىڭىزعا قامقور بولىڭىزدار!، - دەلىنگەن ت ج م ەسكەرتۋىندە.

    ايتا كەيتەيىك، سينوپتيكتەر بيىلعى قىستا اۋا رايى ءجيى قۇبىلاتىنى تۋرالى حابارلادى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
