قۇتقارۋشىلار استانا تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - قۇتقارۋشىلار ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ ەسىل وزەنى مەن بوتانيكالىق باقتاعى سۋ قويمالارىنداعى مۇزعا شىعىپ كەتۋلەرىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
- استانادا ەسىل وزەنىندە جانە بوتانيكالىق باقتاعى سۋ قويماسىنداعى مۇزدىڭ قالىڭدىعى قازىر 2 س م عانا، كەي جەرلەردە ءتىپتى قاتپاعان. بۇل قالىڭدىق ادام سالماعىن كوتەرە المايدى. مۇز قاۋىپسىز بولۋى ءۇشىن ونىڭ قالىڭدىعى 10 س م-دەن از بولماۋى قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى رەتتە ت ج م مۇزدىڭ قالىڭدىعىنا كوز جەتكىزبەي وعان شىعۋعا بولمايتىنىن، بالالاردى ەشقاشان باقىلاۋسىز مۇز ۇستىنە جىبەرمەۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
- قاتپاعان مۇزدىڭ ۇستىنە شىعۋ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 412-بابى بويىنشا شارا قولدانىلاتىنىن حابارلايمىز! وزىڭىزگە جانە جاقىندارىڭىزعا قامقور بولىڭىزدار!، - دەلىنگەن ت ج م ەسكەرتۋىندە.
ايتا كەيتەيىك، سينوپتيكتەر بيىلعى قىستا اۋا رايى ءجيى قۇبىلاتىنى تۋرالى حابارلادى.