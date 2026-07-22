قۇسبەگىلىك فەدەراتسياسىنىڭ مۇشەسىنەن قىزىل كىتاپقا ەنگەن 35 جىرتقىش قۇس تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM - قما پاۆلودار وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار جىرتقىش قۇستاردى زاڭسىز يەمدەنۋ جانە ۇستاۋ فاكتىسى بويىنشا جەرگىلىكتى تۇرعىنعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى اياقتادى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2017-جىلدان باستاپ «قۇسبەگىلىك» فەدەراتسياسىنىڭ جانە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇسبەگىلىك قۇراماسىنىڭ مۇشەسى بولا وتىرىپ، قاراعاندى قالاسىنداعى ءوز ءۇيىنىڭ اۋماعىندا زاڭسىز ءتالىمباق ۇيىمداستىرعان.
اڭشىلىق، قىران قۇستاردى كۇتىپ-باپتاۋ جانە ەمدەۋ تاقىرىبىنا ارنالعان Instagram پاراقشاسى ارقىلى ول تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنان زاڭسىز الىنعان سيرەك جىرتقىش قۇستاردى جەتكىزىپ بەرەتىن ادامدارمەن بايلانىس ورناتقان.
- ءتىنتۋ بارىسىندا ونىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىنان 35 جىرتقىش قۇس انىقتالىپ، تاركىلەندى.
ولاردىڭ قاتارىندا يتەلگى، بۇركىت جانە لاشىن بار. اتالعان قۇستار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە سيرەك كەزدەسەتىن ءارى جويىلىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن جانۋارلار ساناتىنا جاتادى، - دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
كۇدىكتى قاماۋعا الىندى.
سوت سانكتسياسىمەن وعان تيەسىلى Toyota 4Runner اۆتوكولىگىنە تىيىم سالىندى.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇستار ۋاقىتشا قاراعاندى قالاسىنىڭ حايۋاناتتار باعىندا.
سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ولار تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا جىبەرىلەدى.
وزگە اقپارات قازاقستان رەسپۋبليكاسى ق پ ك-ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريا ەتۋگە جاتپايدى.