قۇس ەتىنىڭ ەشكىم كۇتپەگەن قاۋپى انىقتالدى
دجوردج ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءزار شىعارۋ جولدارىنا ينفەكتسيا تۇسكەن ءاربىر بەس ناۋقاستىڭ بىرەۋى جانۋارلار ونىمدەرى ارقىلى بەرىلەتىن ىشەك تاياقشاسىنان (E. coli) زارداپ شەككەن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەسى mBio جۋرنالىندا جاريالاندى .
عالىمدار 5,7 مىڭنان استام E. coli باكتەرياسىنىڭ ۇلگىسىن تالدادى. ولاردىڭ ءبىر بولىگى ينفەكتسيا جۇقتىرعان ناۋقاستاردان، ال قالعان بولىگى ەت پەن قۇس ساتاتىن دۇكەندەردەن الىندى.
«گەنەتيكالىق تالداۋ ءزار شىعارۋ جولدارى ينفەكسياسىنىڭ 18 پايىزعا جۋىعى جانۋارلاردا بولاتىن باكتەريالارمەن بايلانىستى ەكەنىن كورسەتتى. قاۋىپتى شتامدار كوبىنەسە تاۋىق ەتى مەن كۇركەتاۋىقتا كەزدەسەدى»، - دەپ جازىلعان زەرتتەۋدە.
كەدەي اۋدانداردىڭ تۇرعىندارى اراسىندا ينفەكسيا جۇقتىرۋ قاۋپى ەداۋىر جوعارى بولدى - ولاردىڭ E. coli جۇقتىرۋ ىقتيمالدىعى باي اۋداندارداعى ادامدارعا قاراعاندا 60 پايىزعا جوعارى. زەرتتەۋشىلەر مۇنى سانيتارلىق جاعدايدىڭ ناشارلىعىمەن جانە ساپالى تاعامعا قول جەتكىزۋدىڭ قيىندىعىمەن بايلانىستىرىپ ءتۇسىندىردى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى تۇتىنۋشىلاردى ەتتى مۇقيات پىسىرۋگە، ونىڭ پىسىرىلگەن تاعاممەن جاناسۋىنا جول بەرمەۋگە جانە پىسىرگەننەن كەيىن ءارقاشان قولدى جۋۋعا شاقىردى.
ءزار شىعارۋ جولدارىنىڭ ينفەكسيالارىنا ۋرەتريت (نەسەپ جولىنىڭ قابىنۋى)، تسيستيت (قۋىقتىڭ قابىنۋى) جانە پيەلونەفريت (بۇيرەكتىڭ قابىنۋى) جاتادى.
ءزار شىعارۋ جولدارىنىڭ قابىنۋىن ءارتۇرلى قوزدىرعىش - ساڭىراۋقۇلاق، پارازيت جانە ۆيرۋس تۋدىرۋى مۇمكىن. دەگەنمەن كوپ جاعدايدا ينفەكتسيانىڭ پايدا بولۋىنا باكتەريالار سەبەپ بولادى.
