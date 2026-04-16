قۇس ساڭعىرىعىنان ەنەرگيا: قازاقستاندا بيوگاز ءوندىرىسى قارقىن الىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اگروكاسىپورىندار ءوندىرىس قالدىقتارىن ءتيىمدى پايدالانىپ، «جاسىل» ەنەرگەتيكا باعىتىنداعى جوبالاردى بەلسەندى ىسكە اسىرىپ جاتىر.
بيوگاز ءوندىرىسى بۇگىندە تەك ەكولوگيالىق شەشىم عانا ەمەس، اگروبيزنەستىڭ ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى باعىتىنا اينالدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى باعىتتاعى تابىستى جوبالاردىڭ ءبىرى - 2018-جىلى قۇس قالدىقتارىن وڭدەۋ ارقىلى بيوگاز ءوندىرۋ جۇيەسىن ەنگىزگەن «اگروفيرما كۋرما» ج ش س. جوبا اياسىندا كاسىپورىندا ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسى، سونداي-اق ورگانيكالىق تىڭايتقىشتار ءوندىرىسى جولعا قويىلعان. ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ جالپى قۇنى 573 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بيوگاز ستانتسياسى تاۋلىگىنە 150 تونناعا دەيىن تاۋىق ساڭعىرىعىن وڭدەيدى. ناتيجەسىندە قۇرامىندا %65 مەتان بار 22-23 مىڭ تەكشە مەتر بيوگاز وندىرىلەدى. ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ كولەمى ساعاتىنا 600 ك ۆ ت- قا دەيىن جەتسە، ورگانيكالىق تىڭايتقىشتار تاۋلىگىنە 20 تونناعا دەيىن شىعارىلادى.
جوبانىڭ نەگىزىندە قۇس شارۋاشىلىعىنان شىعاتىن ورگانيكالىق قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ تەحنولوگياسى جاتىر. فەرمەنتاتسيا بارىسىندا تۇزىلگەن بيوگاز ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە پايدالانىلادى. سونىمەن قاتار وندىرىلگەن ورگانيكالىق تىڭايتقىشتار كاسىپورىننىڭ ەگىستىكتەرىندە قولدانىلىپ، يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا جانە شىعىنداردى قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
دەرەككە قاراعاندا، ستانتسيا ىسكە قوسىلعالى بەرى 15 ميلليون كيلوۆاتت- ساعات ەلەكتر ەنەرگياسى وندىرىلگەن. كاسىپورىن جىل سايىن 100-190 ميلليون تەڭگە ارالىعىندا تابىس تابادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، «اگروفيرما كۋرما» تاجىريبەسى وندىرىستىك قالدىقتاردى ءتيىمدى باسقارۋ ارقىلى تۇراقتى ءارى تابىستى بيزنەس- مودەل قالىپتاستىرۋعا بولاتىنىن كورسەتەدى. بيوگاز جوبالارى اۋىل شارۋاشىلىعىندا قوسىمشا تابىس كوزدەرىن اشىپ قانا قويماي، ەلدەگى ەكولوگيالىق باعىتتاعى ءوندىرىستى دامىتۋعا دا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، اگرارلىق سەكتوردا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى كۇشەيتىلدى.