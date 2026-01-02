قۇس جولىنىڭ قاق ورتاسىنان بەلگىسىز عالامشار تابىلدى
استانا. KAZINFORM - استرونومدار قۇس جولىنىڭ قاق ورتاسىنان ساتۋرنعا ۇقساس عالامشاردى تاپتى. بۇل تۋرالى Science جۋرنالىنداعى عىلىمي ماقالادا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل اسپان دەنەسى جەردەن 9900 جارىق جىلى قاشىقتا جانە مەرگەن شوقجۇلدىزىندا ورنالاسقان. ونىڭ اشىلۋى ءىرى پلانەتالار وتە سيرەك جاعدايدا ولاردى تۋدىرعان جۇلدىزدىق جۇيەلەردەن شىعارىلۋى مۇمكىن ەكەنىن راستادى.
بۇل جاڭالىقتى OGLE جوباسى اياسىندا ۆارشاۆا ۋنيۆەرسيتەتى وبسەرۆاتورياسىنىڭ (پولشا) ديرەكتورى اندجەي ۋدالسكي باستاعان استرونومدار توبى اشتى.
عالىمدار جاقىن جانە كوزگە كورىنبەيتىن زاتتار تۋدىراتىن گراۆيتاتسيالىق ميكرولينزالاردى ىزدەۋمەن اينالىسقان. استرونومدار كوبىنە «جالعان پلانەتالار» دەپ اتالاتىن وتە كۇڭگىرت جانە سۋىق اسپان دەنەلەرىن تاپقان.
ولاردىڭ ناقتى قالاي پايدا بولعانى جانە تابيعاتى انىقتالمادى. عالىمداردىڭ ءبىر بولىگى ولاردى كۇردەلى گراۆيتاتسيالىق ءوزارا ارەكەتتەسۋ ناتيجەسىندە وزدەرىنىڭ جۇلدىزدىق جۇيەلەرىنەن تىس شىعارىلعان ۇلكەن عالامشارلار دەپ اتاسا، باسقا زەرتتەۋشىلەر سالماعى وتە از «ءساتسىز» جۇلدىزدار دەپ سانايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استرونومدار جەردەن 18 جارىق جىلى قاشىقتىقتان ەكزوپلانەتا تاپتى.