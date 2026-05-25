قۇس جولىنان بوگدە گالاكتيكانىڭ ءىزى تابىلدى: عالىمدار وعان ەرەكشە ات قويدى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ميللياردتاعان جىل بۇرىن قۇس جولى گالاكتيكاسى جۇتىپ قويعان ەجەلگى ەرگەجەيلى گالاكتيكانىڭ قالدىعى بولۋى مۇمكىن 20 جۇلدىزدى انىقتادى، دەپ حابارلايدى DW.
فەدەريكو سەستيتو باستاعان زەرتتەۋشىلەر مەتالدارعا كەدەي جۇلدىزدار توبىن زەرتتەگەن. بۇل جۇلدىزداردىڭ حيميالىق قۇرامى ءوزارا ۇقساس بولعانىمەن، اينالاسىنداعى جۇلدىزداردان ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى.
جۇلدىزدار قۇس جولىنىڭ نەگىزگى ديسكىسىندە ورنالاسقاندىقتان، عالىمدار ولاردى گالاكتيكا وتە ەرتە كەزەڭدە جۇتىپ قويعان بولۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
كومپيۋتەرلىك مودەلدەۋ ناتيجەسىندە مەتالدارعا كەدەي بۇل جۇلدىزداردىڭ ەجەلگى جۇيەنىڭ «قالدىعى» بولۋى ىقتيمال ەكەنى انىقتالعان.
عالىمدار جاڭا جۇيەنى سكانديناۆ ميفولوگياسىنداعى قۇدايدىڭ قۇرمەتىنە «لوكي» دەپ اتادى.
عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، قۇس جولىنىڭ جاسى شامامەن 13 ميلليارد جىل. قازىرگى كولەمى مەن پىشىنىنە ول شاعىن گالاكتيكالار مەن جۇلدىز شوعىرلارىن جۇتۋ ارقىلى دا جەتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ادامنىڭ ۆەنەراعا ۇشۋى نەگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن جازدىق.