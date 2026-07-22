قۇس جولى 10-11 ميلليارد جىل بۇرىن باعىتىن وزگەرتكەن - عالىمدار زەرتتەۋى
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيالىق استرونومدار شامامەن 10-11 ميلليارد جىل بۇرىن قۇس جولى باسقا گالاكتيكامەن جويقىن سوقتىعىسقانىن دالەلدەيتىن ايعاقتار تاپتى.
سونىڭ سالدارىنان گالاكتيكانىڭ ديسكىسى 90 گرادۋسقا بۇرىلعان. بۇل قۇس جولىنىڭ شەتكى بولىكتەرىنىڭ قۇرىلىمىنداعى كەيبىر ەرەكشەلىكتەردى تۇسىندىرەدى. بۇل تۋرالى كورولدىك استرونوميالىق قوعامنىڭ (RAS) باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازادى ت ا س س.
- ءبىز بۇعان دەيىن دە قۇس جولى گايا-ەنتسەلاد دەپ اتالاتىن گالاكتيكامەن سوقتىعىسقان دەپ بولجاعانبىز. ەندى سول اپاتتىڭ قۇس جولى ديسكىسىنىڭ ورنالاسۋىن وزگەرتكەنىن دالەلدەيتىن ايعاقتار تاپتىق. بۇل گالاكتيكاداعى جۇلدىزداردىڭ باسىم بولىگى بۇرىن ونىڭ ورتاسىن مۇلدە باسقا تراەكتوريامەن اينالعانىن بىلدىرەدى،-دەدى دارەم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ( ۇلى بريتانيا) عىلىمي قىزمەتكەرى كيريلل باتراكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، عارىشتا گالاكتيكالاردىڭ سوقتىعىسۋى مەن بىرىگۋى ءجيى كەزدەسەتىن قۇبىلىس. NASA نىڭ قازىرگى باعالاۋىنشا، كوزگە كورىنەتىن گالاكتيكالاردىڭ شامامەن تورتتەن ءبىرى وسىنداي «عارىشتىق سوقتىعىستاردى» باستان وتكەرگەن. مۇنداي وقيعالاردىڭ باستى سالدارى - جاڭا جۇلدىزداردىڭ ءتۇزىلۋ ۇدەرىسىنىڭ كۇرت جەدەلدەۋى. ال عالامنىڭ العاشقى كەزەڭدەرىندە مۇنداي اپاتتار بۇدان ءدا جيى بولۋى مۇمكىن.
ۇزاق ۋاقىت بويى عالىمدار قۇس جولى تەك شاعىن ەرگەجەيلى گالاكتيكالارمەن عانا سوقتىعىسقان دەپ ەسەپتەپ كەلدى. الايدا كەيىن GAIA عارىش تەلەسكوپى گالاكتيكانىڭ شەتكى بولىكتەرىندەگى جۇلدىزداردىڭ قوزعالىسىن باقىلاي وتىرىپ، قۇس جولى بىردەن بىرنەشە ءىرى گالاكتيكامەن سوقتىعىسقان بولۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. بۇل جاڭالىق وسىنداي عارىشتىق اپاتتاردىڭ باسقا دا ىزدەرىن ىزدەۋگە جانە ولاردىڭ سالدارىن زەرتتەۋگە قىزىعۋشىلىقتى ارتتىردى.
وسى بولجامدى تەكسەرۋ ءۇشىن استرونومدار كومپيۋتەرلىك مودەلدەۋ جۇرگىزىپ، GAIA انىقتاعان سوقتىعىسۋ بەلگىلەرىن قايتا جاڭعىرتۋعا تىرىستى. ەسەپتەۋلەر قۇس جولىنىڭ قازىرگى قۇرىلىمىن ءدال قايتالاۋ ءۇشىن گايا-ەنتسەلادپەن بولعان سوقتىعىس سالدارىنان ونىڭ ەجەلگى ديسكىسى باستاپقى قالپىمەن سالىستىرعاندا 90 گرادۋسقا بۇرىلعانىن كورسەتتى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇس جولىنىڭ كونە تاريحىنداعى ماڭىزدى وقيعا ونىڭ سەرىك گالاكتيكالارىنىڭ ورنالاسۋى مەن قوزعالىسىنداعى كوپتەگەن ەرەكشەلىكتەردى تۇسىندىرەدى. سونداي-اق گالاكتيكالىق گالو ايماعىنداعى جۇلدىزداردىڭ قۇس جولىنىڭ ورتاسىن نەگە ادەتتەگىدەن باياۋ اينالاتىنىن دا وسى قۇبىلىس ارقىلى تۇسىندىرۋگە بولادى.
زەرتتەۋشىلەر بۇل دەرەكتەردى قۇس جولىنىڭ جانە باسقا دا سپيرال ءتارىزدى گالاكتيكالاردىڭ ەۆوليۋتسياسىن زەرتتەۋ كەزىندە ەسكەرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن عالىمدار ميللياردتاعان جىل بۇرىن قۇس جولى گالاكتيكاسى جۇتىپ قويعان ەجەلگى ەرگەجەيلى گالاكتيكانىڭ قالدىعى بولۋى مۇمكىن 20 جۇلدىزدى انىقتاعان بولاتىن.