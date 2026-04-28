قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسى ءمولدىر سۇيىنشاليگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - ق م ا استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا بىرنەشە قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسى ءمولدىر سۇيىنشاليگە قاتىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
- تەرگەۋ امالدارىنا ساي، 2021- 2024 -جىلدار ارالىعىندا ءمولدىر ءسۇيىنشالي «Nura Elite» كوتتەدج قالاشىعىن سالۋ سىلتاۋىمەن ازاماتتاردان قاراجات تارتقان. جوبا اياسىندا 37 كوتتەدج جانە 24 تاۋنحاۋس سالۋ كوزدەلگەن. الايدا بۇگىنگى كۇنى تاۋنحاۋستار تولىق اياقتالماعان (تەك قاڭقالارى عانا تۇر)، 2023 -جىلدىڭ 4-توقسانىنا دەيىن اياقتاۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەر ورىندالماعان. ساتىپ الۋشىلارمەن الدىن الا ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتتارى جاسالعان. سالدارىنان 56 ادام جابىرلەنۋشى رەتىندە تانىلىپ، تارتىلعان قاراجاتتىڭ جالپى سوماسى 3,9 ميلليارد تەڭگە بولعان. ونىڭ ىشىندە 322 ميلليون تەڭگە ءمولدىر ءسۇيىنشالي، جۇبايىنىڭ جانە اناسىنىڭ ەسەپشوتتارىنا اۋدارىلعان، سونداي-اق 145 ميلليون تەڭگە قولما-قول اقشاعا اينالدىرىلعان، - دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
سونداي-اق ءبىر جىلجىمايتىن مۇلىكتى بىرنەشە رەت ساتۋ فاكتىسى انىقتالعان.
ماسەلەن، جابىرلەنۋشى تولىق تولەگەن كوتتەدجدىڭ ءبىرى كۇدىكتى تاراپىنان جەكە مىندەتتەمەلەرى بويىنشا كەپىلگە قويىلىپ، كەيىن ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ اتىنا راسىمدەلىپ، بىرنەشە رەت قايتا ساتىلعان.
ءمولدىر ءسۇيىنشالي ساتىپ الۋشىلارمەن ءىس جۇزىندە جەر ۋچاسكەلەرىنە قۇقىق بەرۋدى كوزدەيتىن شارتتار جاساسقان، الايدا ولاردى يەلىكتەن شىعارۋعا زاڭدى قۇقىعى بولماعان.
ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىنىڭ ءبىر بولىگى استانا قالاسىندا «اسىلحان» تۇرعىن ءۇي كەشەنىن سالۋعا ارنالعان جەرتەلىمىن ساتىپ الۋعا جۇمسالعان.
سونىمەن قاتار، قۇرىلىسقا قاجەتتى رۇقسات قۇجاتتارى بولماعانىنا قاراماستان، ول پەريزات قايراتتىڭ «ءبىز بىرگەمىز» قايىرىمدىلىق قورى ارقىلى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا مۇقتاج ايەلگە پاتەر بەرىلەتىنى تۋرالى مالىمدەگەن. الايدا ءىس جۇزىندە ءتۇرعىن ۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى باستالماعان.
سوتتىڭ سانكسياسىمەن وعان ءۇي قاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى.
تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريالاۋعا جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك جەتىسۋدا ۇلەسكەر قارجىسىن زاڭسىز تارتقان قۇرىلىسشىلار جاۋاپقا تارتىلعان ەدى.