قۇرىلىس كرانىنىڭ پويىز ۇستىنە قۇلاۋى سالدارىنان مەرت بولعاندار سانى 32 گە جەتتى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتا قۇرىلىس كرانىنىڭ جولاۋشىلار پويىزىنىڭ ۇستىنە قۇلاۋى سالدارىنان مەرت بولعاندار سانى 32 ادامعا جەتتى. بۇل تۋرالى Thai PBS تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ Belta حابارلادى.
تايلاندتىڭ ناكحونراتچاسيما پروۆينسياسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 14-قاڭتاردىڭ كەشىنە قاراي زارداپ شەككەندەردىڭ جالپى سانى 99 ادامعا جەتكەن. ونىڭ ىشىندە 32 ادام قازا تاپقان، ءۇش ادام حابار-وشارسىز كەتكەن، قالعاندارى ءارتۇرلى دارەجەدە جاراقات العان.
بۇعان دەيىن 22 ادامنىڭ قازا تاپقانى جانە 79 ادامنىڭ جارالانعانى حابارلانعان ەدى. الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، وقيعا بولعان ساتتە پويىزدا بارلىعى 195 جولاۋشى بولعان.
BBC دەرەگىنشە، اپات 14-قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ تايلاندتىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى ناكحونراتچاسيما پروۆينسياسىندا بولعان. كراننىڭ قۇلاۋى سالدارىنان پويىز رەلستەن شىعىپ، ارتىنشا ءورت تۇتانعان. قازىر وقيعا ورنىندا قۇتقارۋ قىزمەتتەرى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
كورولدىك بيلىك اپاتتىڭ سەبەپ-سالدارىن انىقتاۋ ءۇشىن جان-جاقتى ءارى مۇقيات تەرگەۋ جۇرگىزۋدى تاپسىردى. قايعىلى وقيعا تايلاندتاعى كولىك قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىن قايتادان كۇن تارتىبىنە شىعاردى.
وسىعان دەيىن تايلاندتىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا قۇرىلىس كرانى قۇلاپ، جولاۋشىلار پويىزى رەلستەن شىعىپ كەتكەنى تۋرالى جازدىق.