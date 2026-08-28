قۇرىلتايدىڭ العاشقى قۇرامىنا ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدىڭ العاشقى قۇرامىنا ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- دەپۋتاتتار حالىقتىڭ اماناتىنا ادال بولىپ، مەملەكەت مۇددەسىنە قىزمەت ەتۋى كەرەك. بۇل - انىق اقيقات. مۇنى ەشقاشان ەستەن شىعارماۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، قازىر ەلىمىز دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇستى. قازاقستان جاڭا ورلەۋ كەزەڭىنە قادام باستى.
- بيىل ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن ءمان-ماڭىزى زور كوپتەگەن تاريحي وقيعالار بولدى. حالقىمىز از ۋاقىت ىشىندە ءبىر ۇلت بولىپ كوپ جۇمىس اتقاردى. ەلىمىزدە جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ارقىلى اۋقىمدى كونستيتۋتسيالىق رەفورما تابىستى جۇزەگە اسىرىلدى. وسىلايشا، ءبىز ناعىز حالىق كونستيتۋتسياسىن قابىلدادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءوز كۇشىنە ەنۋىن ءتول تاريحىمىزداعى اسا ماڭىزدى بەتبۇرىس دەپ باعالاۋعا بولادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ءوسىپ-وركەندەۋىمىزگە جول اشاتىن مىقتى زاڭدى نەگىز قالىپتاستى.
- قازىرگى زاماننىڭ سىن-قاتەرلەرىنە توتەپ بەرە الاتىن مۇلدە جاڭا ساياسي-قۇقىقتىق جۇيەنىڭ ىرگەتاسى قالاندى. بۇل جۇيە مەملەكەت قۇرىلىمىن تولىق جاڭعىرتىپ، بيلىك ينستيتۋتتارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى، سونداي-اق، ازاماتتارىمىزدىڭ ەل باسقارۋ ىسىنە اتسالىسۋىنا ناقتى مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 23-تامىز كۇنى ەلىمىزدە قۇرىلتاي سايلاۋى ءوتتى. ونىڭ ناتيجەسىندە 7 ساياسي پارتيانىڭ 5 ەۋى ءوز وكىلدەرىنە دەپۋتاتتىق ماندات الاتىن بولدى.
اتاپ ايتقاندا:
«ادىلەت» پارتياسىنان 110 ماندات؛
«اۋىل» پارتياسى 10 ماندات؛
ج س د پ 8 ماندات؛
Respublica پارتياسى 9 ماندات؛
«اق جول» پارتياسى 8 ماندات الدى.