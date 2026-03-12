قۇرىلتايدىڭ قۇزىرەتى كەڭەيە تۇسەدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇگىندە مەملەكەتتىك قۇرىلىمنىڭ جاڭا ۇلگىسى ۇسىنىلىپ وتىرعانىن، سوعان سايكەس بيلىكتىڭ بارلىق تارماعى شەشىم قابىلداعان كەزدە بىردەي تاۋەلسىز بولاتىنىن ايتتى.
- ءبىز ءبىر ەل بولىپ جاڭا كەزەڭگە قادام باستىق. مەملەكەتتىك مەكەمەلەر جەكەلەگەن باسشىلاردىڭ قالاۋىنا قاراي ەمەس، كونستيتۋتسياعا جانە ءتيىستى زاڭعا سايكەس جۇمىس ىستەيدى. ساياسي جاڭعىرۋدىڭ ءمان-ماڭىزى دا - وسىندا.
مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ تابيعي، ياعني ەۆوليۋتسيالىق جولمەن دامۋى مىزعىماس سيپاتقا يە بولدى. بۇل ماڭىزدى جۇمىستى توقتاتۋ، ءتىپتى، وتكەندى كەرى قايتارۋ دا مۇمكىن ەمەس. سەبەبى حالىق وندايعا جول بەرمەيدى. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن.
بۇگىندە مەملەكەتتىك قۇرىلىمنىڭ جاڭا ۇلگىسى ۇسىنىلىپ وتىر. سوعان سايكەس بيلىكتىڭ بارلىق تارماعى شەشىم قابىلداعان كەزدە بىردەي تاۋەلسىز بولادى. ال پرەزيدەنت ولاردىڭ كەدەرگىسىز، ۇيلەسىمدى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ول قۇرىلتايدىڭ قۇزىرەتى كەڭەيە تۇسەتىنىن ايتتى.
- ەلىمىزدىڭ باستى وكىلدى ورگانى - قۇرىلتايدىڭ قۇزىرەتى كەڭەيە تۇسەدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت ءتيىمدى زاڭ شىعارۋ قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الەمدىك ءتارتىپ پەن ىشكى رەفورمالار تۇبەگەيلى وزگەرىپ جاتقان كەزەڭدە زاماناۋي سىن-قاتەرلەرگە دەر كەزىندە توتەپ بەرۋ باسەكەگە قابىلەتتى مەملەكەتتىڭ باستى سيپاتىنا اينالدى. سوندىقتان بۇل شەشىمنىڭ ماڭىزى زور، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم- جومارت توقايەۆ حالىق كەڭەسىنە زاڭ شىعارۋ باستاماسىن بەرۋ ونىڭ ينستيتۋتسيونالدىق ءرولىن نىعايتا تۇسەتىنىن ايتتى.
- ءوز كەزەگىندە، جوعارى كەڭەسشى ورگان سانالاتىن حالىق كەڭەسى مەملەكەت پەن قوعام، ءارتۇرلى الەۋمەتتىك- ەتنوستىق توپتار اراسىندا سەنىمدى بايلانىس ورناتادى.
ال حالىق كەڭەسىنە زاڭ شىعارۋ باستاماسىن بەرۋ ونىڭ ينستيتۋتسيونالدىق ءرولىن نىعايتا تۇسەدى.
بارلىق ساياسي جاڭعىرۋ ەل تاعدىرىنا ينستيتۋتسيونالدىق جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ نيەتىنەن تۋىنداپ وتىر. ءبىر عانا تىرەككە ارقا سۇيەگەن ساياسي جۇيە ءالسىز بولادى ءارى ۇزاققا شىدامايدى. مۇنى الەمدىك تاجىريبە دالەلدەدى.
ءبىز، شىن مانىندە، حالىقتىق بيلىك قالىپتاستىرۋدامىز. ونىڭ وزەگىندە الەۋمەتتىك ادىلدىك، جاسامپاز وتانشىلدىق، زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىگى، ازاماتتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋ، ءبىلىم، عىلىم جانە تەحنولوگيانىڭ دامۋىنا باسىمدىق بەرۋ، مەملەكەتىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىن، ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قورعاۋ سەكىلدى ەشقاشان ەسكىرمەيتىن، ءمانىن جويمايتىن قۇندىلىقتار جاتىر، - دەدى ول.