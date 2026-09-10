قۇرىلتاي دەپۋتاتى بەرگەن قارىزىن 23 ەسەلەپ قايتارۋدى تالاپ ەتكەن كرەديتورلاردى جازالاۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قارىز الۋشىلاردىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرىن جيناپ، العان قارىزىنان ونداعان ەسە كوپ قاراجاتتى قايتارۋدى تالاپ ەتەتىن زاڭسىز كرەديتورلاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ كەرەك.
بەمۇنداي ۇسىنىستى باس پروكۋرورعا، ىشكى ىستەر مينيسترىنە جانە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسىنا ساۋال جولداعان قۇرىلتاي دەپۋتاتى يۋري لي جاسادى.
ماسەلەن، دەپۋتاتتىڭ دەرەگىنشە، Alem Credit ونلاين-پلاتفورماسىنىڭ ميكروكرەديتتىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا تىركەۋى دە، ليتسەنزياسى دا جوق. سوعان قاراماستان، ونداعان ينتەرنەت- رەسۋرس ارقىلى قارىز بەرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. مۇنداي كومپانيالار زاڭدى قارجى ۇيىمدارى نەسيە بەرۋدەن باس تارتقان ازاماتتارعا قارىز ۇسىنۋى مۇمكىن.
- بۇل رەتتە سىياقىنىڭ جىلدىق ءتيىمدى مولشەرلەمەسى رەسمي بەلگىلەنگەن شەكتەن 9,5 ەسە، ال ايىپپۇل سانكتسيالارىنىڭ مولشەرى 10 ەسە اسىپ وتىر. قارىز وتەۋ مەرزىمى وتكەن جاعدايدا پسيحولوگيالىق قىسىم مەن قورقىتۋ بەلگىلەرى بار ءوندىرىپ الۋ ادىستەرى قولدانىلادى، - دەدى دەپۋتات قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قارىزىن ۋاقىتىندا وتەي الماعان ازاماتتار پسيحولوگيالىق قىسىم مەن قورقىتۋعا تاپ بولادى. ازاماتتار ۇزدىكسىز قوڭىراۋلار شالىناتىنىن، تۋىستارى مەن جۇمىس بەرۋشىلەرى ارقىلى قىسىم جاسالاتىنىن ايتىپ وتىر. سونداي-اق ولاردى جەكە مالىمەتتەرى مەن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان ادەپسىز سيپاتتاعى فوتوسۋرەتتەرىن تاراتامىز دەپ قورقىتادى.
- بۇعان دەيىن قارىز العان ازاماتتارعا العان سوماسىنان بىرنەشە ەسە كوپ قاراجاتتى قايتارۋ تۋرالى تالاپتار ءالى دە قويىلىپ كەلەدى. ماسەلەن، 50000 تەڭگە كولەمىندەگى قارىز ماقۇلدانعان جاعدايدا، ادامنىڭ قولىنا ءىس جۇزىندە 32000 تەڭگە عانا تۇسەدى. ال قايتارۋدى تالاپ ەتەتىن سوما 752000 تەڭگەنى قۇرايدى. بۇل ناقتى الىنعان سومادان شامامەن 23 ەسە كوپ، - دەدى دەپۋتات.