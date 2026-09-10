KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالاقىسى قانشا؟

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دانيا ەسپايەۆا جاڭا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالاقىسى قانشا ەكەنىن ايتتى.

    Қазақстан Республикасының Құрылтайы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    قۇرىلتايدا وتكەن بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر ودان دەپۋتاتتار قانشا جالاقى الاتىنىن سۇرادى.

    دانيا ەسپايەۆانىڭ ايتۋىنشا، دەپۋتاتتاردىڭ ەڭبەكاقىسى جۇمىس وتىلىنە بايلانىستى جانە ءبىر ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.

    «قازىر دەپۋتاتتاردىڭ جالاقىسى 600 مىڭنان 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى ارالىقتا. دەپۋتاتتىڭ ەڭبەك ءوتىلى كوپ بولسا، ونىڭ جالاقىسى 1 ميلليونعا دەيىن جەتەدى»، - دەدى دانيا ەسپايەۆا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى نە ءۇشىن جازالاناتىنى حابارلاندى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور