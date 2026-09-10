قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالاقىسى قانشا؟
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دانيا ەسپايەۆا جاڭا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ جالاقىسى قانشا ەكەنىن ايتتى.
قۇرىلتايدا وتكەن بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر ودان دەپۋتاتتار قانشا جالاقى الاتىنىن سۇرادى.
دانيا ەسپايەۆانىڭ ايتۋىنشا، دەپۋتاتتاردىڭ ەڭبەكاقىسى جۇمىس وتىلىنە بايلانىستى جانە ءبىر ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
«قازىر دەپۋتاتتاردىڭ جالاقىسى 600 مىڭنان 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى ارالىقتا. دەپۋتاتتىڭ ەڭبەك ءوتىلى كوپ بولسا، ونىڭ جالاقىسى 1 ميلليونعا دەيىن جەتەدى»، - دەدى دانيا ەسپايەۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى نە ءۇشىن جازالاناتىنى حابارلاندى.