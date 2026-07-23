قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ مانداتتارىنا قانشا ۇمىتكەر تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەۋ قورىتىندىلارى جاريالاندى.
و س ك حاتشىسى شاۆحات وتەمىسوۆتىڭ مالىمەتىنشە، كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 89-بابىنا سايكەس، پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋدى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى جۇزەگە اسىرادى.
- ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردىڭ كونستيتۋتسيا مەن سايلاۋ تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن تەكسەردى. ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ رەسمي جاۋاپتارىنا سايكەس، پارتيالىق تىزىمدەرگە ەنگىزىلگەن بارلىق ازامات زاڭ تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى. وسىعان بايلانىستى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن ۇسىنىلعان بارلىق جەتى ساياسي پارتيانىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەدى، - دەدى شاۆحات وتەمىسوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تىركەلگەن پارتيالىق تىزىمدەرگە «اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسىنان – 63، «اۋىل» پارتياسىنان – 69، «ادىلەت» پارتياسىنان – 186، قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسىنان – 47، جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيادان – 33، قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسىنان - 72 جانە «Respublica» پارتياسىنان 75 كانديدات ەنگىزىلگەن.
وسىلايشا، 2026 -جىلعى 23-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ مانداتتارىنا ۇمىتكەر جەتى ساياسي پارتيانىڭ تىزىمىنە بارلىعى 545 كانديدات تىركەلدى. قۇرىلتايداعى دەپۋتاتتىق مانداتتاردىڭ جالپى سانى - 145.
سونىمەن قاتار بارلىق ساياسي پارتيا ايەلدەر، جاستار جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ وكىلدىگىنە قويىلاتىن زاڭ تالاپتارىن ساقتاعان. بارلىق پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا اتالعان ساناتتاردىڭ جيىنتىق ۇلەسى 43,9 پايىزدى قۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، ە ق ى ۇ ميسسياسى قازاقستانداعى قۇرىلتاي سايلاۋىن باقىلاۋعا كىرىسكەنى بەلگىلى بولدى.