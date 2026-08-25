قۇرىلتاي سايلاۋىنا قانشا قاراجات ٴبولىندى، ول قايدا جۇمسالدى؟
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ 2026-جىلعى 3-شىلدەدەگى شەشىمىمەن وسى ماقساتقا رەزەرۆتەن 34,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ميحايل بورتنيك و س ك- دا وتكەن بريفينگتە قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋگە بولىنگەن قاراجاتتىڭ جۇمسالۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
جۋرناليست سايلاۋ ناۋقانىنا بولىنگەن قاراجاتتىڭ كولەمى جانە ونىڭ قالاي جۇمسالعانى تۋرالى سۇراق قويدى.
ميحايل بورتنيكتىڭ ايتۋىنشا، بولىنگەن قاراجات نەگىزىنەن جەرگىلىكتى جەرلەردە جۇمىس ىستەيتىن سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ مۇشەلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋگە جانە سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋعا باعىتتالعان.
قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋگە بولىنگەن قاراجاتتى جۇمساۋ، بۇعان دەيىن ايتقانىمىزداي، نەگىزگى باعىتتارعا، اتاپ ايتقاندا، جەرگىلىكتى جەرلەردە جۇمىس ىستەيتىن بارلىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ مۇشەلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋگە جانە سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋعا باعىتتالدى. بۇل قاراجات رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا بولىنەدى. ولار ءوز كەزەگىندە قاراجاتتى سايلاۋ كوميسسيالارىنا جەتكىزەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ول.
ايتۋىنشا، قاراجاتتى ءبولۋ بيۋجەت تۋرالى زاڭعا قاتاڭ سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. قاراجاتتىڭ جۇمسالۋ قورىتىندىسى سايلاۋ ناۋقانى اياقتالعاننان كەيىن 60 كۇن ىشىندە شىعارىلادى.
كەيىن بۇل تۋرالى ناقتى ساندار بويىنشا جەكە تۇسىنىكتەمە بەرە الامىز. ەگەر قورىتىندى ەرتەرەك شىعارىلسا، ونى مىندەتتى تۇردە سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزعا جەتكىزەمىز، - دەدى ميحايل بورتنيك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سايلاۋ رەسپۋبليكالىق بيۋجەت قاراجاتى ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىنىن جازعان ەدىك. ۇكىمەتتىڭ 2026-جىلعى 3-شىلدەدەگى شەشىمىمەن وسى ماقساتقا رەزەرۆتەن 34,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.