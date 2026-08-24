قۇرىلتاي سايلاۋىندا شەتەلدەن قانشا وتانداسىمىز داۋىس بەرگەنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدەگى بارلىق 79 سايلاۋ ۋچاسكەلىك كوميسسياسى ءوز جۇمىسىن اياقتادى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
61 ەلدە داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 9623 ادام بولدى. بۇل داۋىس بەرۋشىلەردىڭ %84,4 كەلۋىن قامتاماسىز ەتتى.
شەتەلدەگى داۋىس بەرۋ 24-تامىزدىڭ تاڭىنا دەيىن جالعاساتىنىن جازعان ەدىك.
شەتەلدە 74 سايلاۋ ۋچاسكەسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.
OSI قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتى جەتىنشى ارنانىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزگەن ەكزيتپولدىڭ الدىن الا ناتيجەسىن جاريالادى.