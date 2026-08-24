KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋىندا شەتەلدەن قانشا وتانداسىمىز داۋىس بەرگەنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - شەتەلدەگى بارلىق 79 سايلاۋ ۋچاسكەلىك كوميسسياسى ءوز جۇمىسىن اياقتادى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.

    сайлов
    Фото: Kazinform / СИ

    61 ەلدە داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 9623 ادام بولدى. بۇل داۋىس بەرۋشىلەردىڭ %84,4 كەلۋىن قامتاماسىز ەتتى.

    شەتەلدەگى داۋىس بەرۋ 24-تامىزدىڭ تاڭىنا دەيىن جالعاساتىنىن جازعان ەدىك.

    شەتەلدە 74 سايلاۋ ۋچاسكەسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.

    OSI قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتى جەتىنشى ارنانىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزگەن ەكزيتپولدىڭ الدىن الا ناتيجەسىن جاريالادى.

    سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور