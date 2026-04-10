قۇرىلتاي سايلاۋى تامىز ايىندا وتەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن ساتتەن باستاپ ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ جونىندەگى جارلىققا قول قوياتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى رەتىندە ەلىمىز ءۇشىن ەلەۋلى وقيعالار تۋرالى الدىن الا اقپارات بەرۋ وتە ماڭىزدى دەپ سانايمىن. كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن ساتتەن باستاپ ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ جونىندەگى جارلىققا قول قويامىن. سايلاۋ بيىل تامىز ايىندا وتەدى. مۇنى ادەيى ەرتە ايتىپ وتىرمىن. ويتكەنى پارتيالاردىڭ جوسپارلارىن ايقىنداپ، سايلاۋ ناۋقانىنا دايىندىق جۇرگىزۋىنە جەتكىلىكتى ۋاقىتى بولۋى كەرەك. وسىلايشا، پارتيالاردىڭ سايلاۋشىلارمەن ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزۋىنە بەس ايعا جۋىق ۋاقىت بەرىلەدى. قۇرىلتاي سايلاۋى قازاقستاننىڭ بۇكىل ساياسي جۇيەسىن جاپپاي «قايتا قۇرۋعا» جول اشادى. بۇل رەتتە ءبىز جۇزەگە اسىرىپ جاتقان ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار قوعامدىق سانانىڭ وڭ سيپاتتا وزگەرۋىنە اسەر ەتۋگە ءتيىس. مەن مۇنىڭ ماڭىزى جونىندە بىرنەشە رەت ايتتىم، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وسى جيىندا پرەزيدەنت «وزىق مەملەكەتتىڭ قازىعى - عىلىم، ال قازىناسى - عالىم» ەكەنىن ايتتى.
توقايەۆ عىلىمعا كورسەتىلىپ جاتقان جۇيەلى قولداۋ شارالارىنا توقتالدى.