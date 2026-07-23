KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: س ءى م شەتەلدىك جۋرناليستەردى تىركەۋدى اشتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 23-تامىزعا بەلگىلەنگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن جاريالاۋعا نيەتتى شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدار وكىلدەرى ءۇشىن اككرەديتتەۋدى باستادى.

    МИД РК, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس شەتەلدىك جۋرناليستەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا كاسىبي قىزمەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بەرگەن تۇراقتى نەمەسە ۋاقىتشا اككرەديتتەۋ بولعان جاعدايدا عانا جۇزەگە اسىرا الادى.

    شەتەلدىك ب ا ق وكىلدەرىنە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتى ۇسىنعان جاعدايدا ءبىر اۋدارماشىمەن بىرگە جۇرۋگە رۇقسات ەتىلەدى.

    ءوتىنىم بەرۋ ءتارتىبى تۋرالى تولىق اقپارات قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا جاريالاندى

    ايتا كەتەلىك باس پروكۋراتۋرا سايلاۋالدى ۇگىت جۇرگىزۋ ءتارتىبىن تۇسىندىرگەن ەدى.

    سايلاۋ-2026 سىرتقى ساياسات قۇرىلتاي ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور