قۇرىلتاي سايلاۋى: س ءى م شەتەلدىك جۋرناليستەردى تىركەۋدى اشتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 23-تامىزعا بەلگىلەنگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن جاريالاۋعا نيەتتى شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدار وكىلدەرى ءۇشىن اككرەديتتەۋدى باستادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس شەتەلدىك جۋرناليستەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا كاسىبي قىزمەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بەرگەن تۇراقتى نەمەسە ۋاقىتشا اككرەديتتەۋ بولعان جاعدايدا عانا جۇزەگە اسىرا الادى.
شەتەلدىك ب ا ق وكىلدەرىنە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتى ۇسىنعان جاعدايدا ءبىر اۋدارماشىمەن بىرگە جۇرۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
ءوتىنىم بەرۋ ءتارتىبى تۋرالى تولىق اقپارات قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا جاريالاندى
ايتا كەتەلىك باس پروكۋراتۋرا سايلاۋالدى ۇگىت جۇرگىزۋ ءتارتىبىن تۇسىندىرگەن ەدى.