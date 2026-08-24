قۇرىلتاي سايلاۋى: «ادىلەت» پارتياسى حالىقتىڭ قولداۋىنا ريزاشىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك دادەباي سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا سايلاۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.
ول سايلاۋشىلارعا بىلدىرگەن سەنىمى مەن قولداۋى ءۇشىن العىس ايتتى. سونداي-اق پارتيانىڭ حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىنە توقتالىپ، الداعى ۋاقىتتا پارتيا باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا باسىمدىق بەرىلەتىنىن جەتكىزدى.
- سايلاۋالدى ناۋقان كەزىندە ەلىمىزدىڭ ءار ءوڭىرىن ارالاپ، تالاي ازاماتپەن جۇزدەستىك. ءار كەزدەسۋدە حالىقتىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن، ويى مەن ۇسىنىسىن ءوز اۋزىنان ەستىدىك. ايتىلعان ءار پىكىر ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى، ولاردىڭ بارلىعى الداعى جۇمىسىمىزدا ەسكەرىلەدى. بۇل سايلاۋ اشىق، ءادىل ءارى ايقىن ءوتتى. ساياسي پارتيالار اراسىندا شىنايى باسەكەلەستىك بولدى. سىزدەردىڭ سەنىمدەرىڭىز ءبىز ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ءبىز حالىقتىڭ ءۇمىتىن اقتاۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتەمىز. بىزگە سەنىپ، «ادىلەت» پارتياسىن قولداعان ءار ازاماتقا شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىز! - دەدى ايبەك دادەباي.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى العاشقى exit poll ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
سونىمەن قاتار، OSI قوعامدىق ساياسات ينستيتۋتى جەتىنشى ارنانىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزگەن ەكزيتپولدىڭ الدىن الا ناتيجەسىن جاريالادى.
بۇدان بولەك، «سوتسيس- ا» كەشەندى الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قۇرىلتاي سايلاۋىندا جۇرگىزگەن Exit poll ناتيجەسىن جاريا ەتتى.