قۇرىلتاي سايلاۋى: 7 ساياسي پارتيا سايلاۋالدى شتابتارىن اشتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 23-شىلدە كۇنى ساعات 18:01 دە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن پارتيالاردىڭ سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى باستالدى. ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى 22-تامىز ساعات 00:00 گە دەيىن جالعاسادى.
قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ جەتى ساياسي پارتياسى تىركەلدى. ناۋقاننىڭ العاشقى كۇنى پارتيالار سايلاۋالدى شتابتارىن اشىپ، سايلاۋشىلارمەن جۇمىس جۇرگىزۋ جوسپارلارىن تانىستىردى.
«ادىلەت» پارتياسى
«ادىلەت» پارتياسى استانادا رەسپۋبليكالىق سايلاۋالدى شتابىن اشىپ، سايلاۋشىلارمەن جۇمىستى باستادى. شتابتىڭ اشىلۋ ءراسىمى العاش رەت ج ي-مودەراتورى بار سيفرلىق فورماتتا ۇيىمداستىرىلدى. ءبىر مەزەتتە ەل بويىنشا پارتيانىڭ 20 وڭىرلىك جانە 226 اۋماقتىق شتابى، سونداي- اق 30 مىڭعا جۋىق سەنىمدى وكىلى جۇمىسقا كىرىستى. سايلاۋالدى ناۋقان اياسىندا پارتيا 21 مىڭنان استام ءىس-شارا وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ج س د پ
جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا استانادا ورتالىق سايلاۋالدى شتابىن اشىپ، سايلاۋالدى باعدارلاماسىن تانىستىردى. شاراعا پارتيا ءتوراعاسى اسحات راحىمجانوۆ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار، پارتيا بەلسەندىلەرى مەن قوعام وكىلدەرى قاتىستى. ازاماتتارمەن بايلانىستى كۇشەيتۋ ماقساتىندا پارتيا «اشىق مىنبەر»، «حالىق تەلەفونى» جانە «بولاشاق قۇرىلتايعا حات» اتتى جاڭا جوبالاردى ىسكە قوستى. وسى الاڭدار ارقىلى ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى مەن ۇسىنىستارىن قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىر.
«بايتاق» جاسىلدار پارتياسى
«بايتاق» جاسىلدار پارتياسى سايلاۋالدى ناۋقاندى ۇيلەستىرەتىن ورتالىق شتابتىڭ جۇمىسىن باستادى. اشىلۋ راسىمىنە پارتيا ءتوراعاسى ازاماتحان امىرتايەۆ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار، شتاب مۇشەلەرى مەن پارتيا اپپاراتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاتىستى. اشىلۋدان كەيىن العاشقى وتىرىس ءوتىپ، الداعى مىندەتتەر مەن جۇمىس كەستەسى بەكىتىلدى. وڭىرلىك شتابتار جيىنعا ونلاين فورماتتا قوسىلعان.
قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى
قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى ەل بويىنشا سايلاۋالدى 155 شتابتى ىسكە قوسىپ، ۇگىت-ناسيحات ناۋقانىن باستادى. ونىڭ ىشىندە 17 وبلىستىق، 29 قالالىق جانە 109 اۋداندىق شتاب بار. پارتيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شتابتار سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋگە جانە وڭىرلەردەگى پارتيا وكىلدەرىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋگە نەگىز بولادى. سونداي-اق ناۋقاننىڭ العاشقى كۇنى پارتيا ءوزىنىڭ رەسمي ءانۇرانىن تانىستىردى.
«اۋىل» پارتياسى
مۇندا سايلاۋالدى شتابتىڭ اشىلۋ راسىمىنە پارتيا ءتوراعاسى ءارى شتاب جەتەكشىسى قايرات ايتۋعانوۆ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار، وڭىرلىك شتابتاردىڭ باسشىلارى جانە جاستار قاناتىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. پارتيانىڭ مالىمەتىنشە، الداعى ءبىر ايدا ەل بويىنشا 6500 دەن استام ۇگىت- ناسيحات ءىس-شاراسى وتكىزىلىپ، ولار 2,2 ميلليوننان استام سايلاۋشىنى قامتيدى. ناۋقاننىڭ باستالۋ كەشىندە شتابتاردىڭ نەگىزگى جۇمىس باعىتتارى مەن پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.
«اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى
«اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانىن الماتى وبلىسىنداعى دەمالىس بازاسىندا باستادى. ءىس-شاراعا پارتيا ءتوراعاسى دانيا ەسپايەۆا، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار، پارتيا بەلسەندىلەرى جانە جاستار قاناتىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ناۋقاننىڭ باستالۋى پارتيانىڭ بارلىق 20 وڭىرلىك فيليالىمەن تىكەلەي تەلەكوپىر ارقىلى بايلانىس ورناتۋمەن ءوتتى. رەسمي ءبولىم اياقتالعان سوڭ پارتيا وكىلدەرى الماتى قالاسىندا العاشقى ۇگىت-ناسيحات اكتسياسىن وتكىزدى.
Respublica پارتياسى
Respublica پارتياسى رەسپۋبليكالىق سايلاۋالدى شتابىن اشىپ، ءبىر ۋاقىتتا ەلدىڭ بارلىق 20 وڭىرىندەگى شتابتارىنىڭ جۇمىسىن باستادى. شاراعا پارتيا باسشىلىعى، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتار مەن بەلسەندىلەر قاتىستى. اشىلۋ ءراسىمىنىڭ ەرەكشەلىگى - پارتيا ءتوراعاسى ايداربەك قوجانازاروۆتىڭ Instagram جەلىسىندە سمارت- كوزىلدىرىك ارقىلى تىكەلەي ەفير وتكىزۋى بولدى. سونىڭ ارقاسىندا كورەرمەندەر ءىس-شارانى ءبىرىنشى ادامنىڭ كوزىمەن تاماشالاي الدى. سالتاناتتى راسىمنەن كەيىن كانديداتتارعا كۋالىكتەرى تابىستالىپ، ولار سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات جۇمىسىنا كىرىستى.
ايتا كەتەيىك، سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى 22-تامىزدا اياقتالادى. ودان كەيىن «تىنىشتىق كۇنى» باستالادى.
ەسكە سالايىق، 1 -شىلدەدە قازاقستان پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن تاعايىندادى. كەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىن جانە سايلاۋعا قاتىساتىن ساياسي پارتيالاردىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى.
قازىرگى تاڭدا بارلىعى 545 كانديدات تىركەلگەن. ال قۇرىلتاي قۇرامىنا 145 دەپۋتات ەنەدى. وسىلايشا ءبىر دەپۋتاتتىق مانداتقا ورتا ەسەپپەن 3,8 كانديداتتان كەلەدى.