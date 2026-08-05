KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋىن 10 مىڭ قوعامدىق بايقاۋشى باقىلايدى

    استانا. KAZINFORM - قوعامدىق بايقاۋشىلار قۇرىلتاي سايلاۋىن ۇزاق مەرزىمدى نەگىزدە قاداعالايدى. ولار سايلاۋ كۇنى، سونداي-اق، ساياسي ناۋقانعا دەيىن جانە ودان كەيىن زاڭبۇزۋشىلىقتار بولماۋىن باقىلايدى.

    Референдум в Казахстане
    فوتو: Kazinform / الەكساندر پاۆسكي

    «داۋىس» قوعامدىق بايقاۋشىلار كواليتسياسى جۋرناليستەرگە ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى. وندا ۇيىم وكىلدەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 10 مىڭ قوعامدىق بايقاۋشى وقىتۋ ۇدەرىستەرىنەن، ارنايى سەمينارلاردان ءوتىپ، دايارلانىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    - 23-تامىز سايلاۋ كۇنىنە جاقىنداعاندا، بايقاۋشىلارىمىز سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە بارىپ، قارايدى. مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا ءتيىستى جاعداي جاسالعان با، ستەندتەردەگى پارتيالار تۋرالى اقپاراتتار كولەمى بىردەي مە، ۋچاسكەلەردە ءوزىن-ءوزى ۇستاۋ ەرەجەسى بار ما، ول قۇجاتقا قول قويىلىپ، مورمەن بەكىتىلگەن بە، ت. ب. ماسەلەلەرگە ءمان بەرەمىز، - دەدى «داۋىس» قوعامدىق بايقاۋشىلار كواليتسياسىنىڭ ءتوراعاسى تولەگەن كۇنادىلوۆ.

    سونىمەن قاتار، قوعامدىق بايقاۋشىلارعا قاتىستى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەر دە ايتىلدى. 10 مىڭ ازاماتتىڭ اراسىندا: 24-35 جاس ارالىعىندا - 20 پايىز، 35-50 جاس ارالىعىندا - 70 پايىز، 50-65 جاس ارالىعىندا - 10 پايىز بايقاۋشى بار.

    - بايقاۋشىلاردىڭ 60 پايىزدان استامى 500 مىڭنان استام حالقى بار قالالاردا، 30 پايىزى اۋدان ورتالىقتارىندا، 10 پايىزى اۋىلدىق جەرلەردە تۇرادى. سونداي-اق، ولاردىڭ 55 پايىزى ايەل ادامدار بولسا، 45 پايىزى ەرلەر. بايقاۋشىلاردىڭ 67 پايىزىنىڭ تاجىريبەسى بار. 23 پايىزى الدىڭعى سايلاۋلاردا كەمىندە ءبىر رەت بايقاۋشى بولعان. 10 پايىزى العاش رەت بايقاۋشى بولعالى وتىر، - دەدى كواليتسيانىڭ تەڭ ءتوراعاسى ءسابيت رىسپايەۆ.

    سونىمەن قاتار، قوعامدىق بايقاۋشىلار قۇرىلتاي سايلاۋىن ۇزاق مەرزىمدى نەگىزدە قاداعالايدى. ولار سايلاۋ كۇنى، سونداي-اق، ساياسي ناۋقانعا دەيىن جانە ودان كەيىن زاڭبۇزۋشىلىقتار بولماۋىن باقىلايدى.

    سايلاۋ-2026 قۇرىلتاي
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور