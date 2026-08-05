قۇرىلتاي سايلاۋىن 10 مىڭ قوعامدىق بايقاۋشى باقىلايدى
استانا. KAZINFORM - قوعامدىق بايقاۋشىلار قۇرىلتاي سايلاۋىن ۇزاق مەرزىمدى نەگىزدە قاداعالايدى. ولار سايلاۋ كۇنى، سونداي-اق، ساياسي ناۋقانعا دەيىن جانە ودان كەيىن زاڭبۇزۋشىلىقتار بولماۋىن باقىلايدى.
«داۋىس» قوعامدىق بايقاۋشىلار كواليتسياسى جۋرناليستەرگە ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى. وندا ۇيىم وكىلدەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 10 مىڭ قوعامدىق بايقاۋشى وقىتۋ ۇدەرىستەرىنەن، ارنايى سەمينارلاردان ءوتىپ، دايارلانىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- 23-تامىز سايلاۋ كۇنىنە جاقىنداعاندا، بايقاۋشىلارىمىز سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە بارىپ، قارايدى. مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا ءتيىستى جاعداي جاسالعان با، ستەندتەردەگى پارتيالار تۋرالى اقپاراتتار كولەمى بىردەي مە، ۋچاسكەلەردە ءوزىن-ءوزى ۇستاۋ ەرەجەسى بار ما، ول قۇجاتقا قول قويىلىپ، مورمەن بەكىتىلگەن بە، ت. ب. ماسەلەلەرگە ءمان بەرەمىز، - دەدى «داۋىس» قوعامدىق بايقاۋشىلار كواليتسياسىنىڭ ءتوراعاسى تولەگەن كۇنادىلوۆ.
سونىمەن قاتار، قوعامدىق بايقاۋشىلارعا قاتىستى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەر دە ايتىلدى. 10 مىڭ ازاماتتىڭ اراسىندا: 24-35 جاس ارالىعىندا - 20 پايىز، 35-50 جاس ارالىعىندا - 70 پايىز، 50-65 جاس ارالىعىندا - 10 پايىز بايقاۋشى بار.
- بايقاۋشىلاردىڭ 60 پايىزدان استامى 500 مىڭنان استام حالقى بار قالالاردا، 30 پايىزى اۋدان ورتالىقتارىندا، 10 پايىزى اۋىلدىق جەرلەردە تۇرادى. سونداي-اق، ولاردىڭ 55 پايىزى ايەل ادامدار بولسا، 45 پايىزى ەرلەر. بايقاۋشىلاردىڭ 67 پايىزىنىڭ تاجىريبەسى بار. 23 پايىزى الدىڭعى سايلاۋلاردا كەمىندە ءبىر رەت بايقاۋشى بولعان. 10 پايىزى العاش رەت بايقاۋشى بولعالى وتىر، - دەدى كواليتسيانىڭ تەڭ ءتوراعاسى ءسابيت رىسپايەۆ.
سونىمەن قاتار، قوعامدىق بايقاۋشىلار قۇرىلتاي سايلاۋىن ۇزاق مەرزىمدى نەگىزدە قاداعالايدى. ولار سايلاۋ كۇنى، سونداي-اق، ساياسي ناۋقانعا دەيىن جانە ودان كەيىن زاڭبۇزۋشىلىقتار بولماۋىن باقىلايدى.