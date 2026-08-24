«قۇرىلتاي» اتاۋىنىڭ قايتا ورالۋىن قوعام قالاي قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇل سۇراققا ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ-دىڭ كونستيتۋتسيالىق جانە ازاماتتىق قۇقىق كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى جامالادەن يبراگيموۆ جالپىۇلتتىق ونلاين-مارافون بارىسىندا جاۋاپ بەردى.
- مەنىڭ ويىمشا، «قۇرىلتاي» اتاۋىنىڭ قوعامدىق جانە قۇقىقتىق كەڭىستىككە قايتا ورالۋى وڭ قابىلداندى. سەبەبى بۇل ءسوزدىڭ تاريحي ماعىناسى «جينالىپ، كەلىسىمگە كەلۋ، ورتاق شەشىم قابىلداۋ». سوندىقتان بۇل اتاۋدىڭ زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالارمەن ۇندەسۋى ورىندى دەپ سانايمىز، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا 35 جاسقا دەيىنگى 67 جاس كانديدات قاتىسىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بويىنشا داۋىس بەرۋ اياقتالدى. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:00-دە ەل اۋماعىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جابىلىپ، كوميسسيالار داۋىستاردى ساناۋعا كىرىستى.