قۇرساق انانىڭ قىزمەتى قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ءاربىر بەسىنشى وتباسىنىڭ اجىراسۋىنا ارادا بالانىڭ بولماۋى سەبەپ. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، ەرلى-زايىپتىلاردىڭ 15 پايىزدان استامى بەدەۋلىككە تاپ بولعان. وسىعان بايلانىستى سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىقتار سۋرروگات انالاردىڭ كومەگىنە ءجيى جۇگىنىپ كەلەدى. Kazinform ءتىلشىسى اتالعان احۋالعا ءۇڭىلدى.
جىلىنا 130 بالا وسى ادىسپەن دۇنيەگە كەلەدى
بۇل ءۇردىس قوعامدا ءتۇرلى كوزقاراس تۋدىرعانىمەن، كوپتەگەن وتباسى ءۇشىن - اتا-انا بولۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى. قازاقستاندا سۋرروگات انالاردىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن وتباسىلاردىڭ ناقتى سانى بەلگىسىز، ول قۇپيا اقپارات سانالادى. دەگەنمەن سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن سالالىق قاۋىمداستىقتىڭ ستاتيستيكاسى كورسەتىپ وتىر.
قازاقستانداعى رەپرودۋكتيۆتى مەديتسينا قاۋىمداستىعىنىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە سۋرروگات انا قىزمەتىن ۇسىناتىن شامامەن 30 كلينيكا بار. ولار جىلىنا ورتا ەسەپپەن 330 باعدارلاما جۇرگىزەدى. ونىڭ ورتاشا تيىمدىلىگى شامامەن 40 پايىزدى قۇرايدى. ناتيجەسىندە جىل سايىن 130 بالا سۋرروگات انانىڭ كومەگىمەن دۇنيەگە كەلەدى.
الايدا قىزمەتتىڭ قوماقتى اقىسى بار. سەبەبى قازاقستاندا سۋرروگات اناعا مەملەكەتتىك كۆوتا قاراستىرىلماعان. ەكستراكورپورالدى ۇرىقتاندىرۋ باعدارلاماسى عانا مەملەكەت تاراپىنان قارجىلاندىرىلادى. سوندىقتان قۇرساق انانىڭ كومەگىنە جۇگىنۋگە بەل بۋعان جۇپتار شىعىنعا دايىن بولۋى قاجەت.
مۇنداي قادامعا كىمدەر بارادى؟
دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، سۋرروگات انا بولۋعا كوبىنە قارجىلىق قيىندىققا تاپ بولعان ايەلدەر جۇگىنەدى. ولاردىڭ اراسىندا جوعارى ءبىلىمدى قىز- كەلىنشەكتەر دە كەزدەسەدى.
- كوبىسى تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىمەن بەتپە-بەت كەلگەن. ولار قارىزىن، نەسيەسىن جابۋ نەمەسە باسپاناعا باستاپقى جارنا جيناۋ ماقساتىندا وسى جولدى تاڭدايدى. سوندىقتان بۇل - ءماجبۇرلى شەشىم، - دەيدى «بولاشاق» سۋرروگات انا ورتالىعىنىڭ باسشىسى داميرا بەكبەرگەنوۆا.
قۇرساق اناعا قويىلار تالاپ قانداي؟
سۋرروگات انا بولۋ ءتارتىبى «نەكە جانە وتباسى تۋرالى» كودەكستىڭ توعىزىنشى تاراۋىندا كورسەتىلگەن. ەكومەد كلينيكاسىنىڭ دارىگەر-رەپرودۋكتولوگى يسلام ەرعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، سول زاڭعا سايكەس، سۋرروگات انا 20 دان 35 جاسقا دەيىنگى ايەل بولۋى كەرەك جانە كەمىندە ءبىر بالاسى بولۋى شارت.
- سۋرروگات انالار الدىمەن اگەنتتىك دەڭگەيىندە ىرىكتەۋدەن وتەدى. ولار IQ-تەست تاپسىرادى، بارلىق ينفەكتسيالار بويىنشا تەكسەرىلەدى. كەيىن كلينيكادا ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلەدى. بارلىق كورسەتكىشتەرى قالىپتى بولعان جاعدايدا عانا قۇرساق انا رەتىندە قابىلدانادى، - دەيدى دارىگەر.
رەپرودۋكتولوگ اتاپ وتكەندەي، سۋرروگات انانىڭ كومەگىنە تەك ناقتى مەديتسينالىق كورسەتكىشى بار جۇپتار عانا جۇگىنە الادى.
- ايەلدەردە جاتىردىڭ بولماۋى، اۋىر تۋا بىتكەن نەمەسە جۇرە پايدا بولعان پاتولوگيالار، جاتىردى الىپ تاستاۋ جاعدايلارى كەزدەسىپ جاتادى. كەيبىر جاعدايلاردا، اسىرەسە ە ك ۇ-نىڭ بىرنەشە رەت ءساتسىز اياقتالۋىنان نەمەسە ۇيرەنشىكتى تۇسىكتەن كەيىن سۋرروگات اناعا جۇگىنۋ- گەنەتيكالىق تۇرعىدان بالاعا قول جەتكىزۋدىڭ جالعىز جولى، - دەيدى رەپرودۋكتولوگ.
ەرەكشە اتاپ وتەتىن جايت، بالانىڭ سۋرروگات انامەن ەشقانداي گەنەتيكالىق بايلانىسى جوق.
- بۇل - بيولوگيالىق اتا-انانىڭ بالاسى. پروتسەسس بارىسىندا ەرلى-زايىپتىنىڭ جىنىس جاسۋشالارى الىنادى. كەي جاعدايدا جاسۋشالاردىڭ ءبىرى دونورلىق بولۋى مۇمكىن، ءبىراق ەكىنشىسى مىندەتتى تۇردە اتا-انانىڭ بىرىنە تيەسىلى بولۋى ءتيىس نەمەسە ايەلدىڭ، نە ەر ادامنىڭ جاسۋشاسى الىنادى. ودان كەيىن قۇتىدا ۇرىقتاندىرۋ باعدارلاماسى جۇرگىزىلەدى، وسىلايشا ەمبريون دايىن بولادى.
سۋرروگات انانىڭ جاتىرى بالانى قابىلداۋعا الدىن الا دايىندالاتىنىن ايتۋ كەرەك. كەيىن ەمبريون سۋرروگات انانىڭ جاتىرىنا كوشىرىلەدى جانە جۇكتىلىك انىقتالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى يسلام ەرعاليەۆ.
جەكە تاجىريبەدەن اگەنتتىككە دەيىن
مانارا بايعوجينا ءۇش جىل بۇرىن مەديتسينالىق كورسەتكىشتەرگە بايلانىستى سۋرروگات انا قىزمەتىن پايدالانعان. العاشقى بالاسىنان كەيىن ۇزاق ۋاقىت بويى جۇكتى بولا الماعان. بىرنەشە رەت ە ك ۇ جاساتقانمەن، ناتيجە بولماعانىن العا تارتادى. 3 جىل بۇرىن سۋرروگات انانىڭ قىزمەتى ارقىلى ونىڭ وتباسىندا ارلان مەن تايىر ەسىمدى ەگىز ۇل دۇنيەگە كەلگەن.
ءوز تاجىريبەسىنەن كەيىن مانارا بايعوجينا سۋرروگات انا اگەنتتىگىن اشقان. ونىڭ ايتۋىنشا، اي سايىن مەكەمەگە شامامەن 10 جۇپ جۇگىنەدى.
- 2021 -جىلى سۋرروگات انانى ءوزىمىز تاۋىپ، نوتاريۋس ارقىلى كەلىسىمشارت جاسادىق. ە ك ۇ باعدارلاماسىنان وتتىك. بۇل - تولىقتاي بيولوگيالىق بالالار. ەمبريون ايەل مەن ەر ادامنىڭ بيوماتەريالىنان قۇرالادى. بالالارىما قاراسام، ءوز اتا-انامنىڭ بەينەسىن كورەمىن. بۇل - مەديتسينا كومەگىمەن اتا-انا بولۋدىڭ مۇمكىندىگى، - دەيدى مانارا بايعوجينا.
مانارا بايعوجينانىڭ ايتۋىنشا، اگەنتتىككە شەتەل ازاماتتارى جۇگىنەدى.
- قازاقستاندىقتاردىڭ جولى بولعان. سەبەبى بىزدە بۇل قىزمەتكە زاڭدا رۇقسات ەتىلگەن. كەيبىر ەلدەردە بۇعان مۇلدە تىيىم سالىنعان. سوندىقتان قازاقستان - شەتەلدىكتەر ءۇشىن دە مۇمكىندىك ەلى، - دەيدى ول.
جۇكتىلىك كەزەڭىندەگى قامقورلىق پەن مىندەتتەر
«بولاشاق» سۋرروگات انا ورتالىعىنىڭ باسشىسى داميرا بەكبەرگەنوۆا سۋرروگات انالارعا جۇكتىلىك كەزىندە قانداي جاعداي جاسالاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- ءاربىر وتباسى مەن ايەلدىڭ تالاپتارى ءارتۇرلى. سۋرروگات اناعا قانداي جاعداي جاسالاتىنى باعدارلاما باستالار الدىندا، تاپسىرىس بەرۋشىلەر - ياعني بالانىڭ بيولوگيالىق اتا-اناسى مەن ايەلدىڭ اراسىنداعى كەلىسىمشارتتا جازىلادى جانە نوتاريۋس ارقىلى راستالادى، - دەيدى ول.
مامان سونداي-اق ءوزىنىڭ تاجىريبەسىندە بىردە-ءبىر سۋرروگات انانىڭ بالامەن ەموتسيونالدى بايلانىس سەزىمى تۋىنداماعانىن ايتتى.
- مۇنداي جاعداي بىردە-ءبىر رەت بولماعان. ولار بوسانعاننان كەيىن بالانى اتا-اناسىنا بەرەدى. كەيبىرى ءتىپتى بالا تۋعان سوڭ ونى تاماقتاندىرىپ تا قويا الادى. ءبىراق ولاردىڭ بالاعا ەشقانداي قۇقىعى جوق. سوندىقتان ولار بۇل پروتسەسكە جۇمىس رەتىندە قارايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
شارتتا بارلىق جاعداي، سونىڭ ىشىندە فورس-ماجورلىق جايتتار دا ناقتى كورسەتىلەدى. مىسالى، ەگەر تۇسىك بولسا، سۋرروگات انا كەلىسىمشارتتا جازىلعان از مولشەردەگى وتەماقىنى الادى.
دەگەنمەن، بۇل ءىرى سومالاردىڭ ارتىندا ۇلكەن فيزيكالىق جۇكتەمە، الەۋمەتتىك قىسىم مەن ەموتسيونالدىق كۇيزەلىس بار.
- قازاقستاندا سۋرروگات انالاردىڭ قىزمەتىنە ەڭ تومەن باعا بەلگىلەنگەن. بۇدان ارزانى تەك مالايزيا، فيليپپين جانە افريكا ەلدەرىندە عانا بار. مەنىڭ ويىمشا، سۋرروگات انا بولۋ - وتە اۋىر جۇمىس جانە اقى سوعان ساي تولەنۋ كەرەك، - دەيدى داميرا بەكبەرگەنوۆا.
باعا، تىيىم جانە تاڭداۋ
سۋرروگات انا قىزمەتىنىڭ قۇنى جىل سايىن وزگەرىپ وتىرادى جانە ونىڭ بىرنەشە فاكتورعا بايلانىستى قالىپتاساتىنىن بىلدىك. «بولاشاق» سۋرروگات انا ورتالىعىنىڭ باسشىسى داميرا بەكبەرگەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، ەگەر تاپسىرىس بەرۋشىلەر قازاقستان ازاماتتارى بولسا، تاجىريبەسى جوق سۋرروگات انانىڭ قىزمەتى كەمىندە 5 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى. ال بۇرىن سۋرروگات انا بولعان ايەلدىڭ قىزمەتى 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
- بيولوگيالىق اتا-انالار جۇكتىلىك كەزىندە سۋرروگات انانى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتپەسە، وعان اي سايىن شامامەن 300 مىڭ تەڭگە تولەنەدى. الايدا كوپ جاعدايدا قۇرساق اناعا باسپانا بەرىلەتىندىكتەن، بۇل سوما تومەندەۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار بوسانعاننان كەيىن دەنساۋلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن اناعا 400-500 مىڭ تەڭگە كولەمىندە وتەماقى قاراستىرىلادى. كەسار تىلىگىمەن بوسانعان جاعدايدا بۇل سوما 1 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى. ال ەگىزدەر دۇنيەگە كەلگەندە تولەنەتىن وتەماقى 1,5 ميلليون تەڭگەدەن اسادى، - دەيدى ول.
Ranking.kz ساراپشىلارىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستاندا سۋرروگات انا قىزمەتىنىڭ تولىق قۇنى 9,8 ميلليوننان 15,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. بۇل شامامەن 21,8-34,4 مىڭ ا ق ش دوللارىنا تەڭ. ال ەۋروپا ەلدەرىندە بۇل قىزمەت الدەقايدا قىمبات. چەحيادا - 65-85 مىڭ دوللار، بەلگيادا - 54-65 مىڭ دوللار، دانيادا - 50-60 مىڭ دوللار. رەسەيدە سۋرروگات انا قىزمەتىنىڭ قۇنى 60 مىڭ ا ق ش دوللارىنا دەيىن بارادى.
سونىمەن قاتار بۇل تاجىريبەگە الەم ەلدەرىنىڭ كوزقاراسى ءارتۇرلى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى سۋرروگات انا قىزمەتىن قوسىمشا رەپرودۋكتيۆتى ءتاسىل رەتىندە مويىنداعانمەن، كوپتەگەن دامىعان ەلدەردە وعان زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىنعان. اتاپ ايتقاندا، فرانسيا، گەرمانيا، اۆستريا، نورۆەگيا، قىتاي جانە شۆەتسيادا سۋرروگات انا قىزمەتىنە رۇقسات جوق.
ءۇندىستاندا بۇل قىزمەت ەندى عانا ەنىپ جاتىر. الايدا ەلدەگى قۇرساق انالار زاڭمەن تىيىم سالىنعان مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا قىزمەت كورسەتپەيدى. قازاقستاندا دا قۇرساق انا قىزمەتى ءدىني تۇرعىدا قۇپتالمايدى.
- بىرىنشىدەن، ەر كىسى مەن قۇرساق انا اراسىندا نەكە جوق. ەكىنشىدەن، ايەل جاتىرى ساۋدا- ساتتىققا جاتاتىن ءمۇباح زات ەمەس. بۇل تاسىلدە جاسۋشالار بىردەي ەرلى-زايىپتىعا تيەسىلى بولماۋى مۇمكىن، ال ءتىپتى تيەسىلى بولعان كۇننىڭ وزىندە جاتىر بوتەن ادامدىكى. سوندىقتان يسلام مۇنى قۇپ كورمەيدى، - دەيدى نۇرلان قاجى اسانوۆ.
دەگەنمەن قازاقستان زايىرلى مەملەكەت بولعاندىقتان، بۇل ۇدەرىس شاريعات قاعيدالارىمەن ەمەس، كونستيتۋتسيا مەن زاڭ تالاپتارىنا سايكەس رەتتەلىپ وتىر. قالاي بولعاندا دا ادامدار سۋرروگات انانىڭ كومەگىنە نەمەسە بۇل قىزمەتتى اتقارۋعا جەڭىل كەلىسە سالمايدى. تاڭداۋدىڭ ارتىندا كوبىنە الەۋمەتتىك نەمەسە مەديتسينالىق كۇردەلى سەبەپتەر جاتقانى تۇسىنىكتى.. .
